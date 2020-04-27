人民网北京4月27日电 （记者车柯蒙）根据商务部日前对全国8700多家外资重点企业的调查，截至4月14日，复产率超过七成的企业占72.8%。调查还显示，中国华南地区98%的日资企业已经恢复生产，超过四成的企业开工率达到100%，另外还有超过四成的企业开工率达到80%~100%。业内人士表示，在华外资企业纷纷复工复产，就是在用实际行动说明“我们继续看好中国！”

对此，荷兰国际财税文献局（IBFD）高级研究员马世奇分析，中国的疫情暴发较早，财税措施出台及时，有效缓解了企业的资金压力，有力地支持了企业复工复产，增强了企业在华投资信心，也给其他国家制定财税政策提供了有价值的参考。

受新冠肺炎疫情影响，不凡帝范梅勒糖果（深圳）有限公司2月下旬复工之初，产能不到去年同期的10%。在一系列税收优惠政策的支持下，该企业迅速享受到400多万元税费优惠，资金压力得到有效缓解，公司产能目前已提升至90%。“公司产能的恢复，给国内外的供应商传递出非常积极的信号，进一步促使公司生产经营状况持续向好。”该公司有关负责人说。

作为一家日资企业，乐美加发光制品（大连）有限公司财务部长王慧也感受到税务部门对企业复工复产的重视。王慧坦言，新冠肺炎疫情发生初期，她十分担心出口退税业务办理速度会因此减缓，退税款无法及时到账——这无疑会让公司流动资金紧张的局面进一步加剧。但让王慧惊喜的是，税务部门在退税方面的工作，不仅没有因疫情放缓，反而不断提速。现在，从申请到到账只需要1天时间。“截至4月初，公司出口额同比增幅达9%左右，实现了逆势上扬。”王慧说。

对此，全球企业税务高管协会亚太事务主管吴东明分析，受新冠肺炎疫情影响，不少外资企业在复工复产过程中面临着原材料供应不足、产品滞销和资金周转压力。此时，“真金白银”的税费减免，对缓解外企的资金压力非常重要。吴东明说，在新冠肺炎疫情全球蔓延的大背景下，中国无论在积极抗疫的宏观印象上，还是在税收政策和纳税服务的微观表现上，都体现了政府对外企复工复产的高度关注，这让外资企业普遍感到安心——在全球经济充满不确定性的大背景下，政府在税收上的支持显得格外重要。吴东明转述不少全球企业税务高管协会会员的话说：“我们投资中国的信心不会动摇！”

德勤北方区税务及商务咨询主管合伙人朱桉进一步分析，外资企业来中国投资，是基于中国巨大的消费市场和完整的产业链条做出的理性选择。外资企业对中国投资的信心，是多种因素综合作用的结果。中国在优化税收营商环境方面的努力，无疑会强化这种作用。“理性的企业领导人不会轻易做出撤离中国的决定，况且中国在改革方面一直没有停步，未来尤其值得期待。”朱桉说。

一些外资企业的实际行动，也印证了朱桉的分析。面对疫情冲击，一批有战略眼光的跨国公司没有止步，反而加快了在中国的投资布局步伐。零售巨头开市客宣布将在上海开设中国大陆第2家门店；丰田将与一汽合作，在天津投资兴建电动车工厂；星巴克将在江苏昆山投资1.29亿美元，建造绿色环保的咖啡烘焙工厂……

据中国美国商会发布的2020年《中国商务环境调查报告》，尽管目前美国在华企业面临疫情等一些发展问题，但从长期来看，中国仍会是大多数在华美资企业的重点市场。华南美国商会疫情影响报告显示，75%的受访企业表示，无论疫情影响如何，不会改变在华再投资计划。调查还显示，40%的企业将按原计划加大对华投资——这一比例比2月提高了17个百分点，证明外商在华投资预期趋稳，投资信心正在加快恢复。

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