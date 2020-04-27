移民局：开展200余次双边会谈会晤 协同加强疫情防控

人民网北京4月27日电（记者毕磊）27日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，疫情期间，国家移民管理局部署边境地区的移民管理机构，推动与周边邻国口岸边境的主管部门，在疫情防控和边境执法等领域，开展更加务实高效的合作。

发布会上，刘海涛也公布了国家移民管理局取得的几方面进展：

一是建立与周边国家疫情防控信息通报机制，采取视频连线、电话交流、信函互通等方式，开展了200余次双边会谈会晤，相互通报边境地区疫情情况、口岸出入境通关状况、防疫管控措施等内容，协同周边国家共同加强疫情防控工作。

二是共同加强疫情期间口岸出入境边防检查，协同部分邻国边防检查机关，采取设立宣传栏、发放宣传单等方式，及时向双方国家公民通报最新口岸通关状况、防疫常识，最大限度地减少不必要的人员、交通运输工具流动，推动与双边邻国采取协调一致的管控措施。

三是与周边邻国主管部门联合加强口岸和边境巡逻管控，相互通报非法越境的活动线索，严防人员、车辆、船艇等非法越境，联手打击跨境违法犯罪活动。协调建立疫情防控期间非法越境人员快速核查遣返机制，防止疫情传播。

四是加强疫情防控经验交流，我们与周边的邻国边防检查机关定期交流双方口岸执勤执法安全防护常识和操作流程，共同提升口岸防疫防护能力，携手阻击疫情跨境传播。

(责编：毕磊、夏晓伦)