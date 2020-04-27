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民航局：本周将安排5架次航班接900公民回国

2020年04月27日16:03  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月27日电 （记者乔雪峰） 4月27日，国务院联防机制召开新闻发布会，中国民航局飞行标准司副司长韩光祖在发布会上表示，对一些需求集中、飞行目的地有接收保障能力的城市，及时启动重大航空运输保障机制，安排临时航班赴部分疫情严重国家，协助确有困难的我国公民回国。“这些临时航班是专门开通的、临时性的、额外的航班，不影响现有的定期国际客运航班的数量。”

韩光祖表示，上周，即4月20日-26日，民航一共安排了4架次临时航班，协助在美国、英国和意大利的共854名我国公民回国。其中，留学生711名，本周按照国务院联防联控机制的统一部署，民航局与外交部和卫健委密切配合，计划安排5架次临时航班，分别赴美国、英国、意大利和西班牙，预计将接回900名我国公民。其中，主要以留学生为主。

民航局发布《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》，要求自3月29日起，进一步调减国际客运航班运行数量，即“五个一”政策。韩光祖进一步表示，“五个一”政策主要为遏制境外疫情输入风险的高发态势，所采取的针对定期国际客运航班的限制措施。

韩光祖表示，截至4月26日，国航、东航、南航等17家国内航空公司，大韩、全日空、埃塞俄比亚航等24家国外航空公司，分别执行来自日本、韩国、美国、加拿大等36个国家的国际定机客运航班和临时航班417班，运送入境旅客82640人，除3月29日入境航班达到38班外，后续每日入境航班均未超过20班，每日入境旅客3000人左右。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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