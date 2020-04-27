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复产复工“暖”故事：

他们让武汉的车轮快速转动

许维娜

2020年04月27日16:10  来源：人民网-财经频道
 

武汉按下“重启键”，城市巨轮正滚滚向前。与此同时，有一群人正在默默付出，让城市的车轮快速转动。

技师正为联投广场小区车主免费搭电

“我们小区有16台车需要电瓶搭电、轮胎加气......你们可以上门维修吗？”4月2日，李昌接到武汉新华联青年城小区物业工作人员的求助信息后，约定第二天上门维修。

技师正检修车辆

李昌是途虎养车工场店阳光大道店等门店的负责人，自3月底复工以来，他的门店在正常营业的同时，还为周边小区的业主提供免费搭电等服务。

店面每天都会进行消毒

4月3日一早，阳光大道店两位技师熟练地整理好搭电设备、充气泵等设备，按约定时间，驾车前去为青年城小区的业主进行搭电等服务，顺利修完16台车，直到中午才返回。

技师为武汉青年城小区业主车辆搭电

“由于赶着去下一个小区服务，技师基本上没时间和业主太多交流，有的业主来不及说声谢谢，我们的技师就走了。”李昌说。

“有业主专程到我们门店，送来消毒用品来表示感谢。”李昌说，还有很多业主发朋友圈感谢，“我们觉得做得很值。”

车主赠送消毒用品

武汉新华联青年城小区是第一家和他们联系的小区，另外还有4个小区物业和他们达成了协议，只要小区业主有车辆维修需求，物业都会第一时间反馈到门店。“阳光大道店有两位技师专门上门服务周边小区业主，搭电、补气、简单的维修等基本都免费。”李昌说。“尽我们修车人的一份力吧，让城市尽快动起来。”

疫情爆发后，李昌就没有闲着。在武汉封控的前三天，身处海南的李昌从当地出发，“逆行”千里，连续开车两天赶回武汉，并在2月1日加入途虎养车紧急救援服务队，冲在战“疫”一线，为防疫车辆提供救援服务。“我是共产党员，关键时刻要冲在一线。”

2月5日，李昌带领团队维修特勤车辆。

在雷神山医院交付前，他多次去雷神山医院的工地里维修工程车。那里的路上总是排着一辆辆进出运送物资的货车，外地来的车子都挂着标语，“山东XX支援雷神山建设”、“湖南XX支援雷神山建设”……它们拖着物资一辆辆开进工地去，李昌说，那是一种八方支援的感觉。

在武汉4月8日零时全面“解封”前，李昌仍在坚守。奋战在一线60个日夜的他夜以继日，无所畏惧。

“尽我们修车人的一份力吧，让城市尽快动起来。”这是李昌加入紧急救援队以来常念叨在嘴边的一句话，更是他冲在一线的真实写照。

近日，途虎养车紧急救援服务队完成特殊时期的使命，平安下线，并由全国各地养车工场店正式接棒所有车辆服务。李昌也卸下救援队员的身份，带领他的门店用修车人的身份继续服务广大群众。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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