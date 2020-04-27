海关总署：全力保障国际航空运输安全通畅

人民网北京4月27日电 （栗翘楚）保障国际航空运输渠道的畅通，对于服务经济社会发展大局尤为重要。4月13日，交通运输部、国家卫生健康委、海关总署、国家移民管理局、中国民用航空局和国家邮政局六部委联合发布《关于精准做好国际航空货运机组人员疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》），提出对国际航空货运机组人员实施严格封闭管理。
海关还将推出哪些举措来确保航空物流的通畅？在今天召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，海关总署会同相关部门积极研究出台政策，全力保障国际航空运输安全通畅。近期，相关部门对国际运行机组人员的封闭管理、卫生检疫等工作进一步提出了明确的要求，力求做到统一标准、统一方法、统一尺度。
一是对重点环节实施严格的封闭管理。一个是国内航空公司机组人员在境外，另一个是国外航空公司机组人员在我国境内，这2个环节存在较大的疫情传播风险。海关要求机组人员均要在严格防护的基础上从机场到休息点实行点对点专门的交通运输，并做到集中、封闭休息，实现“航空运输－人员送达－休息区管控”的闭环衔接，从而通过更加完善的管理机制来降低感染风险，有效切断疫情传播途径。
二是精准做好机组人员入境检疫工作。海关要求所有国际机组人员入境时认真如实向海关进行健康申报，并配合海关做好体温监测、健康申明卡核验等卫生检疫措施。同时，海关对国内航空公司机组人员和国外航空公司机组人员精准分类，严格管理。
对于国内航空公司机组人员。如果是货运飞机，由于不乘载旅客，机组人员也就不存在与旅客聚集接触性感染的可能，且飞行任务期间相对封闭，所以对于货运机组执行任务期间仅在国外机场短暂停留，且严格按照要求做好防护而未入境的，返回国内入境时在接受海关卫生检疫查验无异常后，可免于核酸检测；对于执行任务期间在国外入境短期停留的机组人员，海关均要按要求对其进行核酸采样检测。
而对于客运飞机，由于机上机组人员存在与旅客聚集接触性感染的可能，机组人员在返回国内入境时，均需按要求进行核酸采样检测。
对于国外航空公司机组人员。执飞我国的国外航空公司机组人员，如需继续执飞国内航线的，应在第一入境口岸接受海关卫生检疫查验及核酸采样检测，检疫无异常且检测结果为阴性的，方可继续执行航班任务；执飞我国的国外航空公司机组人员，如落地后经短暂停留随即飞离，且在过站期间未离开机坪区域，在接受海关卫生检疫查验无异常后可免于核酸检测；执飞我国的国外航空公司机组人员被海关卫生检疫查验发现属于有症状者、密切接触者或核酸检测阳性者，如申请返回本国隔离治疗且由本人和所在公司作出承担一切责任承诺的，经地方联防联控机制同意，由承运人实施严格防护后，可允许返回。
三是严格落实疫情防控责任。各航空公司、行业主管部门、口岸查验部门以及地方联防联控机制均要严格履行各自职责，切实加强对国际运行机组人员的监督和管理，确保疫情防控各项措施落实到位。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】