海关总署：全力保障国际航空运输安全通畅

人民网北京4月27日电 （栗翘楚）保障国际航空运输渠道的畅通，对于服务经济社会发展大局尤为重要。4月13日，交通运输部、国家卫生健康委、海关总署、国家移民管理局、中国民用航空局和国家邮政局六部委联合发布《关于精准做好国际航空货运机组人员疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》），提出对国际航空货运机组人员实施严格封闭管理。

海关还将推出哪些举措来确保航空物流的通畅？在今天召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，海关总署会同相关部门积极研究出台政策，全力保障国际航空运输安全通畅。近期，相关部门对国际运行机组人员的封闭管理、卫生检疫等工作进一步提出了明确的要求，力求做到统一标准、统一方法、统一尺度。

一是对重点环节实施严格的封闭管理。一个是国内航空公司机组人员在境外，另一个是国外航空公司机组人员在我国境内，这2个环节存在较大的疫情传播风险。海关要求机组人员均要在严格防护的基础上从机场到休息点实行点对点专门的交通运输，并做到集中、封闭休息，实现“航空运输－人员送达－休息区管控”的闭环衔接，从而通过更加完善的管理机制来降低感染风险，有效切断疫情传播途径。

二是精准做好机组人员入境检疫工作。海关要求所有国际机组人员入境时认真如实向海关进行健康申报，并配合海关做好体温监测、健康申明卡核验等卫生检疫措施。同时，海关对国内航空公司机组人员和国外航空公司机组人员精准分类，严格管理。

对于国内航空公司机组人员。如果是货运飞机，由于不乘载旅客，机组人员也就不存在与旅客聚集接触性感染的可能，且飞行任务期间相对封闭，所以对于货运机组执行任务期间仅在国外机场短暂停留，且严格按照要求做好防护而未入境的，返回国内入境时在接受海关卫生检疫查验无异常后，可免于核酸检测；对于执行任务期间在国外入境短期停留的机组人员，海关均要按要求对其进行核酸采样检测。

而对于客运飞机，由于机上机组人员存在与旅客聚集接触性感染的可能，机组人员在返回国内入境时，均需按要求进行核酸采样检测。

对于国外航空公司机组人员。执飞我国的国外航空公司机组人员，如需继续执飞国内航线的，应在第一入境口岸接受海关卫生检疫查验及核酸采样检测，检疫无异常且检测结果为阴性的，方可继续执行航班任务；执飞我国的国外航空公司机组人员，如落地后经短暂停留随即飞离，且在过站期间未离开机坪区域，在接受海关卫生检疫查验无异常后可免于核酸检测；执飞我国的国外航空公司机组人员被海关卫生检疫查验发现属于有症状者、密切接触者或核酸检测阳性者，如申请返回本国隔离治疗且由本人和所在公司作出承担一切责任承诺的，经地方联防联控机制同意，由承运人实施严格防护后，可允许返回。

三是严格落实疫情防控责任。各航空公司、行业主管部门、口岸查验部门以及地方联防联控机制均要严格履行各自职责，切实加强对国际运行机组人员的监督和管理，确保疫情防控各项措施落实到位。

(责编：栗翘楚、孙阳)