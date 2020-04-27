移民局：运用无人机等科技手段加强边境辖区管控

人民网北京4月27日电（记者毕磊）27日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，我国陆地边境环境多样复杂，对境外疫情防控工作提出了很高的要求。对此，国家移民管理局指导边境地区的移民管理机构进一步强化党政军警民联防联控机制，通过加强人防、物防、技防等措施，全力维护边境地区出入境秩序。

第一，严密边境地段的值守检查，在当地党委政府的统一领导下，联合设立边境封控点，充实地方党政干部、村民群众、护边员等群防群治力量，严查严堵不法人员非法入境或者是绕关避卡进入。

第二，加强专业警力的调整布局，对易发非法活动的便道、山口提高巡逻、蹲守、管控的密度，严密防范、严厉打击各种非法出入境、走私、贩毒等违法犯罪活动。 近期，国家移民管理机构也侦办查处了一批组织运送偷越国边境的案件。

第三，加强现代科技装备的运用，运用视频监控系统、无人机等科技手段加强边境辖区管控，减少管理的盲点，实现对非法越境活动实时有效监控和智能预警。

第四，发动边民群众开展群防群治，广泛宣传防疫管理规定和出入境管理法律法规，提醒边境地区的人员不要引带、运送、容留非法出入境的人员，对于举报非法出入境行为的给予一定的奖励。通过以上做法，实现边境管控专业力量和广大边民群众相结合，共同守护好边境的稳定。

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