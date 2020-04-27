民航局：国内航司机组人员境外过夜期间严禁外出

人民网北京4月27日电 （记者乔雪峰）近期，各国飞机纷纷到中国机场提货，国外机组人员需要在我国停留休息，而我国航空公司的机组人员飞到国外也需要在当地休息。对于这些国际航班的机组人员，是否需要采取集中管理的措施，以降低机组感染或疫情传播的风险？

对此，中国民航局飞行标准司副司长韩光祖在4月27日召开的国务院联防机制发布会上表示，为了在防范境外疫情输入的前提下确保国际航空运输通道畅通，民航局与卫健委、海关总署联合发布了《关于进一步明确国际运行机组人员疫情防控相关事宜的通知》，在优化机组人员出入境通关措施的同时，进一步对机组人员的集中管理提出了明确要求，通过管控措施，最大限度地降低机组人员在境外受感染及疫情通过机组人员传播的风险。

韩光祖指出，国内航空公司的机组人员在境外过夜期间，应在公司指定的场所入住，不得外出；不得去酒店内的公共区域，不得使用公共设施，比如去健身房锻炼等。除了在房间休息和用餐外，机组必须全程佩戴口罩。切实做到“严禁外出、拒绝交叉、减少暴露”。

对于在我国境内停留和过夜的国外航空公司机组，韩光祖表示，机场需提供专门的区域供其休息使用，不具备条件的，要在机场附近指定宾馆集中封闭休息。同时，安排点对点的专车接送，司乘人员和集中封闭区域的工作人员也要做好防护，通过这些措施真正实现“专门区域、指定地点、集中封闭”。

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