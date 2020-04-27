国家大剧院“春天在线”演奏会“爱的祝福”上线快手

原标题：线上聆听国家大剧院“春天在线”音乐会，和快手老铁共享“爱的祝福”

现场乐器开箱、连麦国际知名大提琴演奏家、演奏交响乐版奥运主题曲《我和你》......4月26日晚，国家大剧院“春天在线”第三场演奏会“爱的祝福”如期上线快手，精彩纷呈的内容让网友直呼“守候值得”，总播放量2593万播放； 2080万点赞数更是刷新了前两场的数据记录。

据了解，“春天在线”系列音乐会由国家大剧院搭载快手短视频平台，借助快手直播技术优势，打造“直播+互动+杜比剧场音效”的顶级视听盛宴，让网友通过手机便可”沉浸式“感受剧院氛围，聆听经典艺术，感受春天的爱与祝福。

相关数据统计，自4月11月首场音乐会上线以来，“春天在线”系列音乐会总播放量已超7000万，点赞数超3600万。每周与千万观众线上相约，老铁以“追剧”的心情“追乐”，快手“线上剧院”生意火爆。

继在青年贝多芬的音乐里迎接“迟来的春天”，在马勒、柴科夫斯基、刘恒的音乐里，激荡“命运的回响”之后，本周“春天在线”音乐会则通过大提琴的低诉，以满溢的爱意，在不能拥抱的日子，用音乐为“我和你”献上爱的祝福。

现场乐器开箱，晒乐团“武器”背后的秘密

“前两期的快手的直播带大家参观了国家大剧院和乐团的排练厅，这一次我们即将完成一次非常特别的“神秘”直播。”跟随国家大剧院管弦乐团第二小提琴副首席樊悦，大家来到了存放乐器箱和乐谱箱的地方。

正如军队打仗需要携带武器，乐器对于一个乐团来说是必不可少的存在。对于长途跋涉时乐器如何储存，乐器储存箱是怎样的布局以及箱子背后的故事，老铁们纷纷留言表示好奇。“大家平时看过许多化妆品开箱、数码产品开箱，今天我将和乐务管理的同事一起，带领大家看看乐器开箱，并解答大家的疑问。”樊悦说。

国家大剧院管弦乐团乐务管理组主管莽逸群首先为大家打开了航空箱。大气醒目的白色箱子打开后，三层抽屉下又暗藏玄机。“每一个抽屉大小都是根据每个乐器外包装的尺寸来设计的，并且针对不同的乐器可以调整格子的大小，以此来减少颠簸，保障运输的稳定性。”

到了打击乐收纳区，国家大剧院管弦乐团乐务管理组主管蔚强为老铁展示打击乐的开箱，并介绍了几件不同寻常的乐器。半米长的木棍其貌不扬，轻轻调换方向却能发出下雨的声音，“这叫雨棍，它能模仿下雨的声音，好多电影里都用它来配乐，”蔚强介绍。

“如果说乐器是我们的武器，那乐谱就是我们的子弹。”开箱最后，蔚强为老铁展示了乐谱箱。这个乐谱箱已经跟随乐团多年，上面的贴纸记录着乐团巡演的轨迹。珍贵的原版乐谱按照声部、谱台等分类摆放。在箱子下层，抽开隔板，乐谱箱摇身一变成为了一张桌子，看似简单的箱子其实暗藏玄机。蔚强介绍，“当我们去条件不是很好的城市演出时，除了装乐谱，这还是个移动的工作台。”

每一次完美的演出都离不开幕后工作人员的保驾护航，这场开箱也让快手老铁从乐器的角度感受经典艺术的精致魅力。从首场直播前“云游”国家大剧院，了解建筑的艺术之美与背后故事，到第二场直播前探秘排练厅，与五位顶尖乐手互动，快手力求通过短视频的即时性、互动性的特点，从剧院、乐手到乐器不同的角度层层深入，力图为老铁全方位解密国家大剧院管弦乐团，让老铁们不仅能听高雅音乐，更能听懂高雅音乐。

国家大剧院表示，“大剧院搭载快手平台，将经典艺术推向社会大众，提高全民文化修养；快手平台收获了一大批懂艺术、会生活、高素质的忠实粉丝，极大扩充了‘老铁们’的类型分布，提升了平台整体的影响力和竞争力，可以说是取得了双赢的丰硕成果。”

延续高品质下，表演全面升级加码

在乐器开箱后，万众期待的神秘嘉宾秦立巍现身直播间，和快手老铁连麦互动。现任教于新加坡国立大学杨秀桃音乐学院的秦立巍，曾以独奏家和室内乐演奏家身份与许多国际知名乐团及指挥家有过成功合作，这也是他首次现身快手直播间。

他对今晚的八把大提琴合奏表演表示期待，“大提琴的亮点在与它综合分特别高，既可以独奏，又可以进行室内乐表演，同时还能帮其它乐器伴奏。大提琴声音低沉悠扬，可以像缓缓歌唱，也可以如泣如诉，非常动人，八把大提琴相当于一个小型乐队，场面很壮观。”

除了有大咖助阵，演出现场也是从场地到曲目全面升级。小提琴家窦聪昶、圆号手刘晓昕、钢琴家张悦首先合作演奏了勃拉姆斯的《降E大调圆号三重奏》。随后，国家大剧院管弦乐团音乐家们携八把大提琴共同演奏布鲁赫为音乐会而作的乐曲《科尔尼德莱》。音乐家们通过大提琴凝重而情真意切的吟唱，向每一个热爱音乐的网友传达：沉郁悲伤之后终将是美好和希望。

伴随着北京奥运会主题曲《我和你》的熟悉旋律，本场演奏会进入尾声。《我和你》由曾获法国“交响音乐大奖”的华裔作曲家陈其钢创作，演奏会的大提琴版本是2012年悉尼交响乐团与大提琴演奏家王健，特别委约作曲家改编而成。当八把大提琴共同“唱响”熟悉的旋律，平和倾诉着对“世界大同”的大爱，再次勾起了老铁们共同的回忆和感动。

更加丰富的演出形式也让老铁们喜出望外。在演奏会的尾声，位于演奏厅外的两位现代舞表演艺术家也跟随着悠扬的乐声翩翩起舞，动作轻柔，情绪饱满，为网友带来除听觉外更多一重的视觉享受。

音乐会的最后，国家大剧院音乐艺术总监吕嘉为大家预告了下周六晚的精彩看点，“5月2日，我将执棒国家大剧院管弦乐团，以巴伯《弦乐柔板》、莫扎特《降E大调嬉游曲》和《G大调小夜曲》，与大家一同相约春天。”（郑梓）

(责编：毕磊、夏晓伦)