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北京猪肉价格俩月降了25%，带动肉蛋价格整体下降

2020年04月27日17:09  来源：北京日报
 

　　“猪肉批发价每斤19元，比2月下旬的25.38元/斤下降了25%。”4月27日，记者在北京新发地市场肉类交易大厅看到，前来购买猪肉的市民排起了长队。新发地市场董事长张玉玺介绍，五一节日期间北京市场肉类、蔬菜水果节日供应充足，价格持续低位运行。经过1年的消化，猪肉价格开始进入下行通道，至少到6月份猪肉价格将继续稳中有降。

　　新发地市场肉类交易大厅的限流如今已经成了常态化措施。记者走进大厅，市场内一片红火，每条通道里都有不少戴着口罩正在挑选猪肉的人。“最近市民个人前来购物的流量增加，我们增加了人手协调秩序，确保每条通道内人员不超过50人，避免聚集。”大厅负责人介绍。

　　记者了解到，目前猪肉的批发价格是19元/斤，比2月下旬的25.38元/斤大幅下降。牛肉和羊肉的价格也下降明显，牛肉的批发价为30.75元/斤，上个月的批发价为32元/斤，环比下降3.9%。羊肉的批发价为24.75元/斤，上个月的批发价为27元/斤，环比下降8.3%。

　　“我们了解到，现在毛猪存栏量充足，再加上因为疫情影响，市场对猪肉的供应需求还没有完全恢复，后期猪肉价格将持续降温。”张玉玺说，猪肉价格的下降带动了肉类价格的整体下降，也影响到鸡蛋的价格，目前鸡蛋价格处在低位运行，现在是3.1元/斤，去年同期是4.02元/斤，价格下降了22.8%。

　　蔬菜水果供应也是充足、价格偏低。4月26日的蔬菜交易量为1.93万吨，去年同期为2.0万吨，同比减少了3.63%，蔬菜加权平均价为1.18元/斤，去年同期为1.33元/斤，同比下降了10.9%。水果交易量为1.87万吨，去年同期为2.23万吨，同比减少了15.76%，水果加权平均价为4.3元/斤，去年同期为5.63元/斤，同比下降了22.8%。

　　蔬菜处在一个季节性的供应增长期。张玉玺介绍说，海南、云南、广东、广西、四川、福建所产的豆角、椒类、莴笋、油麦菜、茄子等南方菜基本退市，江苏以北、北京以南黄河流域的北方菜大量上市，特别是新发地市场位于该区域的100多万亩自有农产品基地都开始供应，市场供应量十分充足。

　　“近期我们发现，新发地市场市民个体购物数量上涨，比如肉类交易大厅，限流几乎成了常态，这与节日期间采购量增加有关。”张玉玺说，疫情防控对新发地市场来说至关重要，必须坚持到最后一刻。市场将持续执行严格的防疫措施，人人测温，个个戴口罩，保持人员之间的距离。对封闭型的猪肉交易大厅和牛羊肉大厅设置一米安全线，采用红外测温，控制入厅的人流量，从而达到降低风险的目的。也呼吁广大市民理性购物，避免聚集。

　　张玉玺还透露，新发地市场加大了菜篮子便民店和直通车社区服务，目前有直通车153辆，服务社区332个，便民菜店129个，服务社区650个，辐射全市987个社区，每天为社区居民提供最新鲜的蔬菜、水果和节日必须品。为了扩大供给方便市民就近购物，新发地市场又添置了30辆直通车，如社区存在买菜不便，可通过居委会与新发地市场沟通。（记者孙颖）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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