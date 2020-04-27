就业补助资金线上领 两部门发布申领平台清单 

人民网北京4月27日电（任妍）4月27日，记者从财政部官网获悉，为全面强化稳就业举措落实，人力资源社会保障部、财政部印发了《关于发布就业补贴类政策清单及首批地方线上申领平台的通知》，公布了各地就业补助资金线上申领平台和就业补贴类政策清单。

具体事项通知如下：

一、各地要对照就业补贴类政策清单，在确保中央政策落实落地的基础上，结合本地实际，进一步细化完善本地政策清单，明确补贴对象、补贴标准、申领流程、受理机构、办理时限、政策依据，并主动向社会公布。

二、已实现就业补贴类政策线上申领的地方，要切实保障线上申领渠道畅通，逐步推动所有补贴事项实现线上办理。要加大宣传力度，通过主动推送、媒体宣传、经办服务等各种渠道广泛宣传线上申领平台，使用人单位和劳动者了解并运用线上申领平台，推动线上办成为政策申领主渠道。

三、尚未实现线上申领的地区，要加快进度，抓紧建立完善经办信息系统，力争今年6月底前实现线上办理。对仍需现场办理的，要及时公布受理机构、联系方式和地址，大力推广电话申请、邮寄办理、代办服务等方式，尽可能实行各类补贴政策不见面申领、一次性办理。要切实精简材料，优化流程，缩短办理时间，切实提升用人单位和劳动者获得感、满意度。

（图片来源：人力资源和社会保障部官微）

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