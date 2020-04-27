通信大数据行程卡APP上线 用户可使用其证明自己行程

人民网北京4月27日电（记者夏晓伦）记者从中国信息通信研究院获悉，通信大数据行程卡新增推出APP版，苹果和安卓用户都可以下载使用。

据了解，通信大数据行程卡是在工信部指导下，由中国信息通信研究院与中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商共同推出的行程查询服务，该服务于2月13日面向公众推出，用户可免费查询本人14天内的到访地。目前，该服务已在全国多个省市推广使用，累计查询量已经超过了8.5亿次。

目前，行程卡APP已登录各大应用商店。在苹果应用商店、华为应用市场、OPPO软件商店、小米应用商店、百度手机助手、三星应用商店、魅族应用商店、中兴应用商店以及腾讯应用宝、豌豆荚、酷安等APP商城，搜索"通信行程卡"就可以下载使用，更多功能还在陆续开发中。

4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零。湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部发布更新市县疫情风险等级评估，全省各市县继续保持低风险。通信大数据行程卡的色卡规则也进行了相应更新：武汉的用户也能拿到绿色卡片了，至此全部国内城市都已转为绿卡。

信通院相关负责人介绍，行程卡最新卡面规则中，海外仍有41个国家和地区被标记为黄卡，规则会按实际情况持续进行调整，请关注行程卡首页使用说明。

由于行程卡提供的位置查询服务数据来源是手机信令数据，通过用户手机所处的基站位置获取。为确保通信连续、实现覆盖无盲区，提供更好的通信服务质量，行政区划交界处的两地基站信号可能会交叉覆盖，造成结果的偏差。如果用户居住在靠近城市边界的位置，或者长途自驾、乘坐火车等就有可能出现这种情况。

上述负责人还表示，行程卡作为一项公益服务，用户可使用其证明自己的行程。管理部门如果在行程查验过程中遇到用户的查询结果和实际行程不符的情况，建议能结合用户提供的车票、机票或其他证明材料，综合判断查验结果。

用户在使用过程中如果遇到打不开网页、收不到验证码或者行程查询出现了问题，请立即拨打所属运营商的客服热线：10000（电信）、10086（移动）、10010（联通）。

(责编：夏晓伦、毕磊)