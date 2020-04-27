一季度贵州省重大工程项目完成投资1361亿元

人民网北京4月27日电（许维娜）贵州发改委今日发布一季度全市重大工程项目完成情况。2020年安排贵州省重大工程项目3357个，年度计划7262亿元。一季度贵州省重大工程项目完成投资1361.42亿元，占年度计划的18.8%。
其中，新开工重大项目568个(含亿元以上新开工项目)、较一季度原计划新增开工136个，建成重大项目31个。分地区看，完成投资进度占年度计划比例前三位的市州是黔西南州、毕节市和黔东南州，分别占年度计划的24.2%、20.6%和19.7%。
图1 分地区贵州省重大工程项目投资完成情况
分阶段看，收尾项目完成投资235.57亿元、占年度计划的27.6%，续建项目完成投资843.69亿元、占年度计划的19.9%，新建项目完成投资269.08亿元、占年度计划的14.1%。预备项目完成投资13.08亿元、占年度计划的5.3%。
分领域看，重大基础设施项目完成投资321.74亿元，占年度计划的15.5%，占贵州省重大工程项目完成投资数的23.6%。其中:基础设施“六网会战”完成投资233.99亿元。重大产业发展项目完成投资881.89亿元，占年度计划的20.8%，占贵州省重大工程项目完成投资数的64.8%。其中：十二个农业特色优势产业项目完成投资71.03亿元，十大工业产业项目完成投资177.64亿元，服务业创新发展十大工程项目完成投资145.01亿元，房地产开发项目完成投资434.93亿元。重大民生工程项目完成投资157.79亿元，占年度计划的16.6%，占贵州省重大工程项目完成投资数的11.6%。
图2 “三重”领域贵州省重大工程项目投资完成情况
图3 “六网会战”分地区贵州省重大工程项目投资完成情况
图4“六网会战”分类别贵州省重大工程项目投资完成情况
图5 十二个农业特色优势产业贵州省重大工程项目投资完成情况
图6 十大工业产业项目贵州省重大工程项目投资完成情况
图7 服务业创新发展十大工程贵州省重大工程项目投资完成情况
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