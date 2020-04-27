中国科技新闻网正式上线运行

日前，中国科协直属的国家一级学会——中国科技新闻学会主办的中国科技新闻网，正式上线运行。

据介绍，更名前的中国科技新闻网名为“华云网”，2020年4月，经中国科技新闻学会申请，工信和信息化部批准备案，“华云网”正式更名为“中国科技新闻网”。中国科技新闻学会对“中国科技新闻网”名称使用具备合法性和唯一性。

中国科技新闻网定位为中国科技类新闻网站头部平台，将聚合全国官媒新闻资讯，逐步实现全网络资讯、客户资源共享，达到对信息快速、联动、广泛、高效地传播与推广，并致力于打造国家级权威新闻传播、存储与交流的云平台，助力我国科技新闻传播、科学知识普及事业的发展。

目前，中国科技新闻网主要设原创、科技、财经、汽车、国内、健康、生活和公益八个板块。

据相关负责人介绍，中国科技新闻网将始终秉持为用户提供优质科技资讯的态度，为用户打造专业、深度以及便利的内容资讯第一站。

(责编：许维娜、夏晓伦)