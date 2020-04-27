人民网>>财经

两部门：对普惠性幼儿园不普惠等假治理行为加大问责力度

2020年04月27日23:18  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月27日电（许维娜）日前，教育部办公厅、住房和城乡建设部办公厅联合印发《关于进一步做好城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（以下简称《通知》），全面部署2020年城镇小区配套幼儿园治理工作。

《通知》指出，将加大督导问责力度，把各地小区配套园治理进展作为对省级政府履行教育职责评价内容，对虚报治理进展、走形式治理、普惠性幼儿园不普惠等假治理行为，严肃处理。教育部、住建部治理工作联合办公室将定期通报各地整改工作进展。

《通知》进一步指出，2020年是城镇小区配套园治理工作的收官之年，如期完成各项整改任务，对健全学前教育保障机制，确保顺利实现2020年学前教育普及普惠目标具有重要意义。

《通知》强调，各地要进一步增强责任感和紧迫性，切实加大工作力度，要在全面总结2019年治理工作的基础上，对照本地2020年学前三年毛入园率、普惠性幼儿园覆盖率和公办园在园幼儿占比等目标，研制2020年治理工作方案。

此外，针对未完成整改的城镇小区配套园，《通知》要求“一园一策”深化整改任务，明确落实举措，逐园逐项落实，实行销号管理。《通知》还分别对需要转为普惠，需要移交、回收、置换、购置，以及新建、改建、补建的配套园提出了整改时限要求。

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved