两部门：对普惠性幼儿园不普惠等假治理行为加大问责力度

人民网北京4月27日电（许维娜）日前，教育部办公厅、住房和城乡建设部办公厅联合印发《关于进一步做好城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（以下简称《通知》），全面部署2020年城镇小区配套幼儿园治理工作。

《通知》指出，将加大督导问责力度，把各地小区配套园治理进展作为对省级政府履行教育职责评价内容，对虚报治理进展、走形式治理、普惠性幼儿园不普惠等假治理行为，严肃处理。教育部、住建部治理工作联合办公室将定期通报各地整改工作进展。

《通知》进一步指出，2020年是城镇小区配套园治理工作的收官之年，如期完成各项整改任务，对健全学前教育保障机制，确保顺利实现2020年学前教育普及普惠目标具有重要意义。

《通知》强调，各地要进一步增强责任感和紧迫性，切实加大工作力度，要在全面总结2019年治理工作的基础上，对照本地2020年学前三年毛入园率、普惠性幼儿园覆盖率和公办园在园幼儿占比等目标，研制2020年治理工作方案。

此外，针对未完成整改的城镇小区配套园，《通知》要求“一园一策”深化整改任务，明确落实举措，逐园逐项落实，实行销号管理。《通知》还分别对需要转为普惠，需要移交、回收、置换、购置，以及新建、改建、补建的配套园提出了整改时限要求。

(责编：许维娜、夏晓伦)