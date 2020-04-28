续贷添力度 小微渡难关(统筹抓好改革发展稳定各项工作)

佳永医疗的工作人员向客户介绍产品。

本报记者 贺 勇摄

如意科技公司工人在生产车间操作设备。

刘 峰 孙 丹摄影报道

在湖南省中小企业续贷受理中心，一名企业工作人员在咨询无还本续贷政策。

本报记者 王云娜摄

4月17日召开的中央政治局会议指出，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。降低融资成本和房屋租金，提高中小企业生存和发展能力。

疫情发生以来，多地纷纷推出支持中小微企业发展的金融措施，一些地区加大续贷支持力度，设立或完善续贷中心建设，切实为企业节省“过桥”成本，保障资金链畅通，着力帮扶中小微企业渡过难关。

——编 者

北京——

省了“过桥”费 解了企业难

本报记者 贺 勇

“我们之前还在为‘过桥’资金没落实发愁，这笔续贷资金帮了大忙。”在位于北京市海淀区政务服务大厅的北京市企业续贷受理中心的柜台前，佳永医疗副总经理伍先琼激动地说：“作为一家民营小微企业，我们干劲儿更足了，一定会为疫情防控做出更大的贡献！”

伍先琼所在的企业是一家注册在海淀区的医用呼吸机经销商，与全国多家医院保持长期合作。疫情发生后，各大医院医用呼吸机等医疗物资严重短缺，企业要大量进货导致流动资金十分紧张。

屋漏偏逢连夜雨，正在这时，佳永医疗一笔203万元的贷款即将到期，企业急需筹措一笔资金偿还到期贷款。这种情况对小微企业而言并不少见，以往，每逢银行贷款即将到期，企业就需要筹措“过桥”资金来周转。“过桥”资金使用的时间虽然短，但对到位时间的要求非常高，利率也相对较高，如果到期不能归还，还会影响企业信用。

入驻续贷中心的中国银行北京分行了解到企业需求后，为企业设计了无还本续贷方案，无需企业用自有资金偿还即将到期的203万元贷款，直接由中国银行北京分行提供续贷业务，同时还将贷款金额提升至600万元，以满足企业在疫情期间的资金需求。达成上述合作方案后，银行工作人员加班加点，用最快速度完成了审批和放款，解了企业的燃眉之急。

去年8月，北京银保监局、海淀区政府联合推动设立了全国首家小微企业续贷中心——北京市企业续贷受理中心，首批入驻的15家银行机构、4家担保公司、1家大数据服务公司及区不动产登记中心在海淀区政务服务中心集中办公，为小微企业现场提供续贷受理审批及其他投融资服务。续贷中心对于申请资料、业务流程、审批时效等均有统一的标准化规范，大幅缩减了审批时间和申请材料，将授信审批压缩到10个工作日以内。

截至4月17日，续贷中心完成续贷审批968笔，续贷金额58.56亿元。续贷中心最快审批项目用时2.5天，平均压缩时限70%以上；设立以来累计为企业节约直接财务成本超过1.69亿元，平均融资成本下降3%；推动全市续贷率提高约9个百分点。

“我们将进一步加强续贷中心建设，营造区域中小企业金融服务的信用环境，进一步缓解企业融资难、融资贵、融资慢问题。”海淀区相关负责人表示。

宁夏——

续贷有帮手 需求响应快

本报记者 刘 峰

“如果没有续贷协调服务中心的帮助，我们今年因为续贷产生的各项费用预计会多出66万元，而且也不可能这么快办好。”4月19日，银川一家市政工程公司负责人马经理说，66万元相当于公司一个月的工资成本，这项新举措帮他们渡过了难关。

4月1日，宁夏地方金融监管局成立宁夏企业续贷协调服务中心，主要受理因疫情影响造成资金困难的中小微企业和民营企业申请的银行无还本续贷业务，有效解决企业“过桥”“倒贷”问题，帮助企业降低融资成本。

“有困难的企业可通过电话、邮件、微信公众号等方式提出申请，续贷服务中心反馈给金融机构，5个工作日内答复。”宁夏地方金融监管局局长吴琼介绍，目前，该局已在全区设立了2792名企业金融联络员，快速响应企业续贷需求。

“今年受疫情影响，大量工程款结算不及时。开复工面临货款、工资的压力，银行贷款又即将到期，我们如坐针毡。”马经理说。

4月10日，听到宁夏企业续贷协调服务中心成立的消息后，马经理试着拨通了中心的热线电话，将困难、需求一一反映给工作人员。

第二天一早，他便收到了回复。当天下午，在续贷协调服务中心协调下，马经理和助贷机构、银行相关负责人三方，面对面就缩短放款时间、降低还款成本等事宜进行了沟通。同时，续贷协调服务中心还与银川市金融工作局对接，以保障该笔业务在最短时间内办理。就这样，原本需要15天完成的放款程序，仅用5天就完成了。

“以前银企信息不对称，导致办理续贷时间较长，现在聚合银行、政府部门及第三方机构，开辟绿色通道，加强数据共享，解决了信息不对称问题，加快了续贷政策落地。”续贷协调服务中心工作人员孙丹说。

截至4月19日，续贷协调服务中心已协调中国银行、工商银行、宁夏银行等成功办理8笔续贷业务，为受疫情影响的如意科技、正旺农科、铭盛工贸等8家企业成功续贷15725万元。

“我们根据企业经营情况，‘一企一策’协助其借新还旧，或是办理无还本续贷，或是申请展期，或是提速放贷，但是监管红线和银行风险防范的底线不能破。在风险可控的前提下，监管部门会协调金融机构想方设法助力企业复工复产和持续发展。”吴琼说。

湖南——

立足银企间 搭建服务桥

本报记者 王云娜

一大早，湖南省邵阳市中心大药房位于市区的门店人来人往。目前，全市144家门店的日均销售额已恢复到疫情发生前的70%，公司总经理李湘军也松了一口气。

就在3月底，他还在为资金紧张发愁——公司之前从农业银行贷的1000万元将在4月1日到期，公司必须先凑足1000万元还款，再通过一系列繁琐的手续，将这笔资金贷出来。

“那时候真是困难。”李湘军说，一方面，疫情导致经营情况不佳，大批药品积压在门店，收入骤减；另一方面，接送员工上下班、派人到外省采购防疫物资带来的额外支出，导致公司几乎入不敷出。

在紧要关头，农业银行工作人员带来了好消息：湖南省成立了中小企业续贷受理中心，企业可以通过线上、线下两种方式，申请无还本续贷。

“无还本续贷，怎么申请？”李湘军将信将疑。

银行工作人员教他下载了线上申请小程序“e续贷”，手把手教他上传经营资质、营业报表等电子版资料，填写申请无还本续贷的信息。

“3月30日上报材料，3月31日就审批通过了，没想到效率这么高！”李湘军喜滋滋地说：“如果按以前先还本金再贷款，光‘过桥’资金的利息就有20多万元。多亏续贷平台，为公司降低了不少成本！”

为缓解中小企业融资难、融资贵等问题，湖南省委、省政府决定建设全省统一的中小企业融资服务平台，由省中小企业服务中心承建。省中小企业续贷受理中心于3月30日正式运营，位于长沙市，共有10家银行进驻。

仅半个月就有95家企业在“e续贷”申请无还本续贷业务71笔，共11.53亿元。其中，共有5笔贷款到期且获得了无还本续贷，累计放款2264万元。还有一些企业虽然申请了无还本续贷，但贷款仍未到期，经办行也将继续关注企业需求。

湖南省中小企业服务中心主任阳望平介绍，续贷中心采用标准化流程，大幅缩减申请材料和审批时间，并对每一笔续贷订单开展动态监测。“审批人员是否向放贷银行派单、银行是否放款，都需要在系统内说明理由。贷款经办行如果拒绝贷款，必须在系统内写明详细原因。”

“下一步，我们将加快融资服务平台建设，从续贷拓展到首贷等服务。并将运用大数据平台，遴选一批成长性好、资信状况佳的中小企业，推荐给银行，助推这些中小企业快速成长。”阳望平说。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 07 版）

(责编：曹昆)