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江西实施产业链链长制

2020年04月28日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　本报南昌4月27日电  （记者郑少忠）最近，包括南昌、赣州两市市委书记在内的江西的省级领导们又多了一个新身份：产业链链长。江西省委副书记、赣州市委书记李炳军的新身份是：现代家具产业链链长；江西省委常委、南昌市委书记吴晓军的新身份是：虚拟现实产业链链长。

　　这个“链长”称谓听起来不大，责任可真不小：调研梳理产业链发展现状，全面掌握产业链重点企业、重点项目、重点平台、关键共性技术、制约瓶颈等情况；研究制定产业链图、技术路线图、应用领域图、区域分布图，实施挂图作业；制定完善做大做强做优产业链工作计划，统筹推进产业链企业发展、招商引资、项目建设、人才引进、技术创新等重大事项；精准帮扶产业链协同发展，协调解决发展中的重大困难问题等。

　　近年来，江西深入实施工业强省战略，大力推进“2+6+N”产业高质量跨越式发展行动，全省工业经济保持平稳增长。但产业发展还存在链条不完善、龙头企业不强、价值链不够高等问题，尤其是受疫情冲击，江西产业链供应链衔接不畅，部分产业如铜、汽车、钢铁等运行困难。江西省委、省政府主要领导在认真调研基础上提出，要梳理事关江西发展全局的产业链供应链，由省领导担任链长，协调好产业链供应链上下游各种矛盾和困难的化解、企业的帮扶、市场的需求拉动、要素的保障等，集中力量培育壮大一批优势特色产业链，加快推进江西产业迈向中高端，促进全省工业经济高质量跨越式发展。

　　江西目前梳理出来的重点产业链主要包括十四项：电子信息、虚拟现实、绿色食品、文化旅游、生物医药、有色金属、现代家具、信息安全、商贸物流、纺织服装、房地产建筑、航空、钢铁、汽车等。

　　“这些重点产业是全省工业经济发展的重要支撑，是当前稳定工业经济增长的重要抓手”。江西省副省长吴忠琼说，我们将进一步建立完善链长制的议事协调体系、决策咨询体系、工作推进体系和支撑服务体系，对其他尚未列入的重点产业链，也由省工信厅及其分管省领导兜底解决，并由该分管副省长担任产业链链长。我们按照“一位省领导、一个牵头部门（责任人）、一个工作方案、一套支持政策”的工作模式，针对产业发展现状和特点，全面梳理供应链关键流程、关键环节，精准打通供应链堵点、断点，畅通产业循环、市场循环，推动大中小企业、内外贸配套协作各环节协同发展，维护产业链、供应链安全稳定，协力推进江西产业链发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月28日 07 版）
(责编：曹昆)
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