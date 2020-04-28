网络购物如何挑？县长亲自为家乡代言

齐鲁网·闪电新闻4月22日讯 县长为家乡好物代言啦！！！4月23日下午12点到14点，菏泽市曹县县长梁惠民带着曹县当地丰厚的好货与大家在淘宝直播平台见面！
此次“县长来了”直播带货活动，由山东省菏泽市曹县人民政府、山东卫视传媒有限公司、星宏网络科技有限公司三方联合主办，强强联手，规模更大。县长亲自上阵，山东卫视传媒全力把控，电商巨头星宏智造鼎力合作，给你不一样的带货直播体验！
网红带货靠人气，县长带货靠质量！吃，有米有面有水果，鱼包牛肉芦笋茶，让你吃得放心更吃得开心。穿，儿童汉服成年衣，仙气飘飘美如画，让你穿出美丽更穿出底蕴。用，木品盒具收纳柜，颜值在线工艺精，让你用出方便更用出精致……一次直播参与，吃穿用全都解决，给你曹县的丰厚好货，更给你舒心的生活！
县长带货质量高，心系百姓优惠多！大额满减券，惊喜折扣价，无门槛立减，来到即赚到！不是惠于群众何必兴师动众，多重优惠，多重福利，让好的质量伴随着绝对低价，这才是我们的真正目的！
帮助企业在疫情后恢复生产谋求发展，通过直播活动将低价好物带向群众，双赢局面促本土经济，群众需求得到满足。
闪电新闻记者 李若霖 报道
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