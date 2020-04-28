金融顾问入企服务 对症化解融资难题（积极有序推进复工复产）

“金融机构专业人士主动来讲解国家的金融政策，确实是非常及时。我早就想投出口保险来降低风险，但之前心里一直没底。”河北邯郸市曲周县亿航车业有限公司董事长石志辉听完金融顾问政策宣讲，大致清楚了如何鉴别既防风险又能融资的好产品。

中小微企业是扩大就业、保障群众生活的重要力量。受疫情影响，当前邯郸市中小微企业面临市场、资金和生产运营等多重压力，其中，融资难问题较为迫切。

今年2月初，邯郸市金融部门联合推出“金融顾问”包联企业制度，从银行、保险、证券等领域筛选168名“金融顾问”，分为20个小组，分包20个县（市、区）全面开展融资帮扶。

“国家和省市相关部门出台了一揽子金融帮扶措施，我们的任务就是把这些好政策有效传递给企业。”邯郸市曲周县金融顾问组长、张家口银行副行长卢建军说，他先后3次和其他金融顾问到企业宣讲金融政策及金融产品。

“受原材料价格上涨等因素影响，企业流动资金较为紧张，想申请银行贷款又缺乏抵押物，融资一度‘卡壳’。”邯郸市大名县富源塑编印刷有限公司负责人杨会东说，正当一筹莫展时，金融顾问根据企业良好的征信记录，为他们量身定制了信用贷款方案，通过建行“云义贷”达成纯信用贷款200万元的协议，解决了融资难题。

让金融顾问真正发挥作用，不能只是简单派下去，还需要构建长效机制，保障资金安全。“我们推荐给金融机构的都是实体企业和产业项目，企业有长远发展基础，负责人诚实守信。”邯郸市肥乡区地方金融监管局负责人说，当地政府与金融机构加强对接，可充分掌握企业的投资情况、经营效益及诚信情况，尽可能降低不良贷款风险。

为使金融顾问下得去、用得好，防止“顾而不问”，邯郸市多部门联合出台《推进“融智+融资+融制”金融服务实体经济质效实施意见》，围绕发挥金融顾问作用制定管理办法，并抽调专人专班对金融顾问工作每月调度汇总通报，加压促动。

截至目前，邯郸市金融顾问已协调解决信贷融资、规范财务管理等方面问题近千个，共为1536家企业办理续贷、展期业务1670笔304.7亿元，有效缓解了中小微企业融资难。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 06 版）

(责编：杨曦、孙阳)