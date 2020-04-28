数字时代的零工经济（经济透视）

法国最高法院最近驳回优步公司上诉，判定该公司与一名网约车司机存在雇佣合同关系，须承担起相应的雇主责任。网约车司机等零工是否是雇员？法国这一首例判决，引发人们对零工经济模式的思考。

零工经济一词于2008年国际金融危机期间开始流行。当时，大量失业人群希望通过临时性工作来补充收入来源，爱彼迎、优步等匹配临时服务供求的科技平台应运而生。一般情况下，零工经济由零工工作者、平台和服务接受者三部分构成。互联网科技和移动终端的快速发展创造了强大的平台，显著提高了临时性工作的分配效率，扩大了零工经济的受众和规模。

实际上，零工经济由来已久。世界经济论坛报告指出，尽管连接人们工作的数字形式是全新的，但临时工作并不新鲜。无论是爵士乐手还是咨询师、插画师，任何领域内一种持续时间不确定的工作都可以称为零工。这份工作可以是劳动者自己寻找获得，也可以通过劳务派遣公司或者数字平台匹配获得。零工经济则可以理解为能够支持这种独立工作形式的商业体系。

受科技平台发展、工作观念改变、消费类型多样化等因素推动，零工经济近年来快速发展。2017年美国一项调查显示，从事零工经济的人口已占总劳动人口的35%左右，每年为美国经济贡献约1.4万亿美元，这一人口比例到2027年预计将超过半数。他们之中，既有人以零工为补充收入来源，也有人将其作为主要收入来源；既有从事体力劳动等收益较低的工作，也有从事创意、咨询等高收益工作。

值得注意的是，企业运作方式的变化使企业对零工工作者的需求增加。以往，很多企业会选择聘用长期雇员，因为他们对公司的文化、产品、服务以及工作流程更为熟悉，工作效率更高，包括制造业在内的许多传统行业都符合这一用人特征。然而，有学者指出，传统的职业是为满足工业时代的需求而设计的，而知识工作则更适合项目制。如今，项目制已成为很多企业的管理方式。这包括在公司内部抽调不同部门员工组成项目团队，也包括从外部引入更多短期专业人才。这样不仅可以节约用人成本，也能够在更大竞争环境中找到合适的人才，帮助企业跟上不断变化的商业环境。

零工经济在快速发展中，也面临企业员工管理、劳务纠纷等问题。在法国最高法院判决之前，优步已经在其他国家遇到了类似的法律问题。目前，各国普遍缺乏对零工工作者劳动权益保障的相关规定。零工工作者和企业之间也没有正式长期雇佣合同，因而其最低工资、加班费、各类保险等缺乏有效保障。有分析认为，法国的判例可能有助于推动各国推出保障零工工作者权益的法规，引导零工经济有序发展。在可预见的时间内，打车和送餐服务等应用平台，可能要重新考虑与零工工作者的关系，以增加福利保障。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 18 版）

(责编：杨曦、孙阳)