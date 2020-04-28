人民网>>财经

“五一”假期各地景区应安全有序开放

2020年04月28日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京4月27日电  （记者余俊杰、陈爱平）中央宣传部、文化和旅游部27日召开2020年“五一”假期旅游景区开放管理工作电视电话会议，指出各地要切实做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作，更好地满足人民群众对假日旅游需求和景区管理工作的新期待。

　　会议指出，今年的“五一”假期是我国进入常态化疫情防控阶段后的首个旅游小长假。各地在增加假日旅游产品供给、扩大旅游消费的同时，应为广大游客健康出行做好保障。

　　会议强调，各级宣传、文化和旅游部门要增强大局意识和底线思维，把旅游景区开放管理各项工作抓实抓细。要坚持防控优先，确保有序开放；坚持客流管控，加强景区入口、重要游览点等重点区域和重要节点管理，严防人员瞬间聚集；要推动实施预约制度，引导游客间隔入园，错峰旅游；要审慎评估收费景区开展优惠活动并加强应对调控力度；要加强风险排查，做好应急预案，开展应急演练；要加强宣传引导，妥善应对舆情，加强文明提示，倡导文明旅游新风尚。

　　会议要求，各地要落实落细疫情防控和假日旅游各项工作，强化旅游包车、食品安全管理，完善防汛备汛、火灾防控措施，加强综合执法监督，做好假日值班及信息报送工作。各地宣传部门要协调建立“五一”假期旅游景区开放管理工作机制，加强督导检查，推动旅游景区切实承担企业主体责任，确保旅游景区开放管理及“五一”假期文化和旅游市场各项工作平稳有序。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月28日 06 版）
(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved