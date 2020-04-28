“五一”假期各地景区应安全有序开放

新华社北京4月27日电 （记者余俊杰、陈爱平）中央宣传部、文化和旅游部27日召开2020年“五一”假期旅游景区开放管理工作电视电话会议，指出各地要切实做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作，更好地满足人民群众对假日旅游需求和景区管理工作的新期待。
会议指出，今年的“五一”假期是我国进入常态化疫情防控阶段后的首个旅游小长假。各地在增加假日旅游产品供给、扩大旅游消费的同时，应为广大游客健康出行做好保障。
会议强调，各级宣传、文化和旅游部门要增强大局意识和底线思维，把旅游景区开放管理各项工作抓实抓细。要坚持防控优先，确保有序开放；坚持客流管控，加强景区入口、重要游览点等重点区域和重要节点管理，严防人员瞬间聚集；要推动实施预约制度，引导游客间隔入园，错峰旅游；要审慎评估收费景区开展优惠活动并加强应对调控力度；要加强风险排查，做好应急预案，开展应急演练；要加强宣传引导，妥善应对舆情，加强文明提示，倡导文明旅游新风尚。
会议要求，各地要落实落细疫情防控和假日旅游各项工作，强化旅游包车、食品安全管理，完善防汛备汛、火灾防控措施，加强综合执法监督，做好假日值班及信息报送工作。各地宣传部门要协调建立“五一”假期旅游景区开放管理工作机制，加强督导检查，推动旅游景区切实承担企业主体责任，确保旅游景区开放管理及“五一”假期文化和旅游市场各项工作平稳有序。
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