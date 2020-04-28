为智能制造输送人才“顶梁柱”

在新一轮科技革命和产业变革中，智能制造已成为世界各国抢占发展机遇的制高点和主攻方向，支撑服务智能制造相关领域技术发展人才的紧缺也成为各国共同面对的问题。近期，人力资源和社会保障部会同市场监管总局、国家统计局发布智能制造工程技术人员等16个新职业信息，数百万智能制造工程技术从业人员将以职业身份正式登上历史舞台。

何为智能制造？

据人社部方面介绍，从专业角度而言，智能制造是指在生产过程中，将智能装备通过通信技术有机连接起来，实现生产过程自动化，并通过各类感知技术收集生产过程中各种数据，通过工业以太网等通信手段，上传至工业服务器，在工业软件系统的管理下进行数据处理分析，并与企业资源管理软件相结合，提供最优化的生产方案或者定制化生产，最终实现智能化生产。

据了解，人口老龄化、人力成本上升，企业生产效率亟待提升是智能制造的内在推动力。同时，推动智能制造产业发展是促进中国制造业转型升级的关键。通过构建新型制造体系，实施智能制造工程，可以在降低运营成本的基础上，提高生产效率和产品质量。

疫情下，智能制造的优势也进一步显现。相比传统制造企业，已完成智能制造转型升级的企业，在少量专业人员的操作下，即可实现自动化生产，不仅保障企业的生产进度，而且有效避免企业复工后员工聚集作业的风险。

智能制造产业人才需求怎么样？

缺口巨大！智能制造属于传统制造与信息技术的交叉领域，在中国的发展尚处于初级阶段，行业人才缺乏已成为制约智能制造发展的重要瓶颈。据数据分析预测，2020年智能制造领域人才需求预测750万人，人才缺口预测300万人。到2025年，人才需求预测900万人，人才缺口预测450万人。当前及未来一个时期的任务，就是为智能制造产业输送“顶梁柱”式人才——智能制造工程技术人员，以促进中国制造真正实现转型升级。

据了解，智能制造技术包括自动化、信息化、互联网和智能化四个层次，产业链涵盖智能装备（机器人、数控机床、智能传感器、其他自动化装备等）、工业软件（制造执行系统、数据采集与监控系统等）、工业互联网（云技术、大数据、工业以太网、网络安全等）以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。

在智能制造的应用型岗位上，主要有智能制造装备升级、绿色制造智能升级、优质制造智能升级、工业软件使用与维护、工业互联网与云平台这5个发展方向，涉及到20多个相关具体工作岗位。

“‘智能制造工程技术人员’新职业正式发布，是从国家层面对智能制造工程技术人员职业的肯定，为行业人才的选用与培养明确了方向；是智能制造领域企业和从业人员立足新起点、树立新理念、迎接新挑战、谋划新发展过程中具有里程碑意义的大事；是落实国家大力发展智能制造产业，推进技术技能人才建设的重要举措。”人社部有关分析指出。

(责编：杨曦、孙阳)