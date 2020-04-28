国内工业企业利润呈现积极变化

本报北京4月27日电 （记者王俊岭）今天，国家统计局发布的最新工业企业利润数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元，同比下降36.7%，降幅比1—2月份收窄1.6个百分点。其中，3月份全国规上工业企业利润总额同比下降34.9%，降幅比1—2月份收窄3.4个百分点。
国家统计局工业司副司长张卫华表示，随着统筹疫情防控和经济社会发展各项决策部署逐步落实落地，企业复工复产不断加快，工业产品销售开始回暖，企业利润呈现一些积极变化。从3月份来看，这些变化主要体现在以下几方面：
多数行业利润有所改善。3月份，41个工业大类行业中，28个行业利润增速比1—2月份加快或降幅收窄，其中8个行业利润实现增长，比1—2月份增加4个。主要行业中，电子、酒饮料茶制造业利润增速由负转正，由1—2月份分别下降87.0%、21.9%，转为分别增长19.5%、7.5%；煤炭开采、电气机械、化工行业利润分别下降7.6%、28.6%和45.3%，降幅比1—2月份分别收窄38.0、39.6和21.1个百分点。
先进制造业利润改善比较明显。3月份，制造业利润同比下降34.6%，降幅比1—2月份收窄8.1个百分点。高技术制造业利润实现增长，同比增长0.5%，1—2月份为下降37.1%；战略性新兴产业利润下降9.1%，降幅收窄30.7个百分点。
生活必需品行业利润大幅改善。3月份，农副食品加工行业利润同比增长28.7%，增速比1—2月份加快26.5个百分点；食品制造业利润下降16.4%，降幅收窄17.1个百分点。在此带动下，3月份消费品制造业利润下降8.7%，降幅收窄7.8个百分点。
私营、小型、外资企业利润降幅不同程度收窄。3月份，私营企业利润同比下降20.1%，降幅比1—2月份收窄16.5个百分点；小型企业利润下降17.0%，降幅收窄23.7个百分点；外商及港澳台商投资企业利润下降38.9%，降幅收窄14.7个百分点。
“同时应当看到，虽然3月份规上工业企业利润状况有所改善，但受市场需求尚未完全恢复、企业产品库存上升较多、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响，工业企业利润降幅仍然较大，盈利形势仍不容乐观。下一阶段，要在抓好常态化疫情防控的同时，抓实抓细各项促进经济社会发展的政策措施，积极帮扶企业纾难解困，稳住经济基本盘，促进工业经济平稳运行。”张卫华说。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】