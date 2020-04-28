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3月份降幅收窄，多数行业有所改善——

国内工业企业利润呈现积极变化

2020年04月28日08:27  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京4月27日电  （记者王俊岭）今天，国家统计局发布的最新工业企业利润数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元，同比下降36.7%，降幅比1—2月份收窄1.6个百分点。其中，3月份全国规上工业企业利润总额同比下降34.9%，降幅比1—2月份收窄3.4个百分点。

　　国家统计局工业司副司长张卫华表示，随着统筹疫情防控和经济社会发展各项决策部署逐步落实落地，企业复工复产不断加快，工业产品销售开始回暖，企业利润呈现一些积极变化。从3月份来看，这些变化主要体现在以下几方面：

　　多数行业利润有所改善。3月份，41个工业大类行业中，28个行业利润增速比1—2月份加快或降幅收窄，其中8个行业利润实现增长，比1—2月份增加4个。主要行业中，电子、酒饮料茶制造业利润增速由负转正，由1—2月份分别下降87.0%、21.9%，转为分别增长19.5%、7.5%；煤炭开采、电气机械、化工行业利润分别下降7.6%、28.6%和45.3%，降幅比1—2月份分别收窄38.0、39.6和21.1个百分点。

　　先进制造业利润改善比较明显。3月份，制造业利润同比下降34.6%，降幅比1—2月份收窄8.1个百分点。高技术制造业利润实现增长，同比增长0.5%，1—2月份为下降37.1%；战略性新兴产业利润下降9.1%，降幅收窄30.7个百分点。

　　生活必需品行业利润大幅改善。3月份，农副食品加工行业利润同比增长28.7%，增速比1—2月份加快26.5个百分点；食品制造业利润下降16.4%，降幅收窄17.1个百分点。在此带动下，3月份消费品制造业利润下降8.7%，降幅收窄7.8个百分点。

　　私营、小型、外资企业利润降幅不同程度收窄。3月份，私营企业利润同比下降20.1%，降幅比1—2月份收窄16.5个百分点；小型企业利润下降17.0%，降幅收窄23.7个百分点；外商及港澳台商投资企业利润下降38.9%，降幅收窄14.7个百分点。

　　“同时应当看到，虽然3月份规上工业企业利润状况有所改善，但受市场需求尚未完全恢复、企业产品库存上升较多、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响，工业企业利润降幅仍然较大，盈利形势仍不容乐观。下一阶段，要在抓好常态化疫情防控的同时，抓实抓细各项促进经济社会发展的政策措施，积极帮扶企业纾难解困，稳住经济基本盘，促进工业经济平稳运行。”张卫华说。

(责编：杨曦、孙阳)
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