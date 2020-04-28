小区又要招工了！（我们这样抓“六保”①）

4月26日，陕西省岚皋县城北易地扶贫搬迁安置小区工厂，城关镇干部田定凤（左一）就毛绒玩具厂转型为手套厂一事向有意向就业的居民丁长艳（右一）等人做讲解。

陈延安摄

开栏的话

习近平总书记近日在陕西考察时强调，要扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

“六保”，即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。新冠肺炎疫情对中国经济社会发展带来前所未有的冲击，在继续促“六稳”的同时，努力抓好“六保”，稳住经济基本盘，兜住民生底线，是当前有效对冲疫情影响的重要着力点，更是确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会的必然要求。

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“田委员，听说小区工厂又要招工了？”

“没错！我和王总正要召集大伙儿讲讲呢！”

4月26日，地处秦巴山区深处的陕西省岚皋县城北易地扶贫搬迁小区花香树茂。

小区36岁搬迁户丁长艳，听说小区工厂要招工，马上赶去瞧。

工厂位于某栋居民楼一楼。门口场坝里，站满了小区居民。本地能人、52岁的王宗学“王总”也早来了，跟大伙热情打招呼。

工厂不大，一两百个平米，摆了几十台缝纫机。疫情发生之前，这里是一家毛绒玩具公司分厂，一度解决了小区不少妇女就业，效益不错。疫情暴发后，公司生产收紧，分厂停业。

“为了解决大家就业问题，我请来了咱县做手套的王宗学大哥。今天请他来，就是帮厂子转型，重新开起来。”城关镇党委组织委员田定凤说。

说话间，厂里挤满了人。王宗学讲了有关要求。

一听实习期最低60元一天，大家都很高兴。不过，几个妇女嘀嘀咕咕，有话要说。一是时间问题。她们每天接送孩子，现在错峰上下学，和厂子时间有出入。二是挣钱问题。假如两周没学会，干活太慢，计件挣不上钱咋办？

头个问题普遍存在。大伙当场商量：接送孩子的，根据各家情况，早上可以提前半小时。

挣钱问题最关键。田定凤和王宗学进行了协商。老王很爽快，当即表态：绝对不让工人吃亏。实习期能放宽，只要认真学、好好干，每月2000元问题不大。

紧接着，王总又说了交通补助、全勤奖、优秀员工等评选办法。大家扳着指头一算：收入还真不低哩！于是，争先恐后报名。

“咱县44家新社区工厂，都复工复产了。”田定凤说，“五一之前，咱的手套厂也得转起来。”

“没问题！”王总一口答应。

(责编：杨曦、孙阳)