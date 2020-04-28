疫情强烈冲击新兴市场国家

4月22日，阿根廷政府正式向债权人提交债务重组方案，寻求通过减免债务并延长期限等措施避免债务违约。阿政府日前公布了这份662.38亿美元的债务重组方案，主要内容包括减免36亿美元债务本金、减免379亿美元债务利息、给予偿还债务3年宽限期等。

阿根廷再次违约

4月19日，阿根廷经济部长古斯曼对媒体表示，阿根廷处在“事实违约”状态，目前无力偿还债务，所以提出全面的债务重组。4月17日，阿政府向阿根廷主权债券债权人提出债务置换方案。古斯曼当日指出，在给私人债券持有人的提案中，政府已经寻求本金和利息扣除的最佳组合，未来3年内，阿根廷不会偿还任何债务。

据英为财情网站信息，4月26日，阿根廷四年期国债收益率已经超过47%，2018年以来，美元兑阿根廷比索汇率已经从1：19.535蹿升到1：66以上。

东吴证券对于新兴市场国家，就汇率、股票、国债、疫情、外债占比、财政赤字以及外储覆盖指标进行综合风险评分，阿根廷名列第一。

与周期密切相关

新兴市场国家的违约历史和经济周期密切相关。

1997年亚洲金融危机后，新兴市场出口急跌、资本外流，随之而来的就是1998年的俄罗斯债券违约和2001年的阿根廷债券违约。

1998年8月，在原油价格下跌和国内长期财政赤字的影响下，俄罗斯政府将卢布贬值，并宣布债券违约，暂停向外国债权人支付还款。俄罗斯政府和俄罗斯中央银行发表了一份联合声明，其大意为：俄罗斯卢布大幅贬值，兑美元的汇率浮动区间将从5.3至7.1卢布兑1美元扩大为6.0至9.5卢布兑1美元。俄罗斯以卢布为本位的债务将被重组，以避免大规模的俄罗斯银行违约。

2001年11月，阿根廷政府宣布无力偿还外债，决定实施债务重组，违约债务高达950亿美元。此前一年，阿根廷外债总额达1462亿美元，相当于当年外汇收入的4.7倍。随后，阿政府抛出仅相当于欠债25%-35%的面值发行新债来偿还旧债的债务重组方案，每1美元面值赔偿投资者约30美分。阿根廷经济由此陷入大萧条，比索大幅贬值，最高时竟达75%。

20世纪70年代拉丁美洲各国普遍实施“财政赤字，负债增长”。1982年8月，墨西哥政府宣布无力偿还其到期的外债本息，引发了全球性的发展中国家债务危机。1982年底，整个拉美地区的外债余额超过3000亿美元。

多国货币大幅贬值

受疫情影响，在3月中旬的美元流动性恐慌中，新兴市场国家遭受了股、债、汇三杀，新兴市场主权债务违约概率也大幅上升，主要原因是国际资本大幅流出新兴市场，根据国际金融协会的统计，1月21日以后，已经有近1000亿美元的国际资金流出了新兴市场投资组合，幅度和速度超过了2008年、2013年和2015年。

国际金融协会表示，全球债务负担将在2020年急剧上升，将比2008年金融危机初期多出87万亿美元。截至2019年底，全球债务占GDP的比重为322％，比2008年金融危机爆发时高40个百分点。目前，新兴市场国家的外汇债务已经超过5.3万亿美元。除中国外，外汇债务占新兴市场国家除金融部门以外债务的20%。

光大证券研究报告显示，此轮危机中商品货币贬值幅度较大。从货币贬值幅度来看，1月14日至4月17日，本币兑美元汇率贬值幅度较大的地区有：南非（-25.1%）、巴西（-22.6%）、墨西哥（-21.8%）、俄罗斯（-18.8%）、土耳其（-16.1%）、印尼（-11.3%），其中跌幅靠前的多是商品货币。

光大研报认为，部分新兴市场经济体的局部风险已经暴露。疫情冲击了新兴市场的基本面，但是由于新兴市场普遍加强了汇率弹性和金融监管，类似1997年亚洲金融危机的系统性危机爆发的可能性较小，但是不能排除部分过度依赖于国际资本的新兴市场经济体在国际资本退潮时遭遇较大压力，阿根廷部分外债已经处于违约状态，南非的主权债务评级最近被下调，土耳其、巴西、俄罗斯、印尼等也将面临不小压力。

截至2020年4月9日，已经有超过90个地区向国际货币基金组织申请了紧急贷款。G20也同意在今年暂停低收入国家偿还双边政府贷款。

(责编：杨曦、孙阳)