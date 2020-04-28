跑出稳外贸、促经济的坚定信心（开放谈）

图为4月14日，从江苏连云港开出的一趟中欧班列。

王健民摄（人民视觉）

近段时间，一趟趟满载货物的中欧班列接连开出，跨越亚欧大陆的“钢铁丝路”，抵达多个国家。在航线部分停飞、道路受阻导致对外贸易往来通道不畅的情况下，中欧班列一季度开行数量逆势增长，跑出了稳外贸、促经济的坚定信心。

中欧班列逆势增长，为稳定全球供应链发挥重要作用。在国际空运航线和海运集装箱航线大幅减少的情况下，中国铁路部门通过采取优化运输方案、开辟绿色通道、有效拓展货源、加强集疏运组织等一系列创新举措，化“危机”为“机遇”，恢复中欧班列常态化运行。近期，中国出口至欧洲、中亚等地区的部分货源快速转移到中欧班列，中欧班列成为疫情防控期间连接中国、欧洲和 “一带一路”沿线国家的重要运输纽带，成为特殊时期国际供应链的重要支撑。

中欧班列逆势增长，为全球抗疫贡献中国力量。当前，国内疫情防控取得积极成效，但欧洲疫情形势仍不容乐观。中国作为世界制造业大国和全球最大的防疫物资生产国，在全球抗疫进程中积极作为。中欧班列“破阻”前行，从满洲里、郑州、厦门、南昌、长沙多地陆续发车，将外科口罩、防护服等抗疫物资源源不断输送至欧洲各国。截至目前，中欧班列已累计开行超过2.1万列，通达欧洲大陆18个国家、57座城市，成为世界抗疫物资的重要运输通道。

中欧班列实行分段运输，不涉及人员检疫，运行稳定时效性强，且有定制服务，疫情下如何进一步发挥这些独特优势？笔者认为可从以下三方面着手：

多措并举，提高中欧班列运输通关便利化水平。充分利用全国通关一体化、中欧班列舱单归并等便利化举措，促进中欧班列多式联运业务发展。允许中欧班列货物通过多程转关办理海关手续，提升运行效率和通关便利化水平。加快推进与中欧班列沿线国家“经认证的经营者”（AEO）互认和通关便利措施实施。充分发挥七国铁路中欧班列运输联合机制作用，健全完善信息相互通报和协作机制，保障与外方铁路部门、货运代理公司等联系的实时畅通，特别是保证国际救援物资迅速进口通关。

视情增开重点国别（地区）班列，提升中欧班列运输能力。应针对疫情严重国家（地区），视情增开车次以满足对救援及医疗物资的巨大需求。加快开建在建中的中欧班列线路，为复工验收审批开通绿色通道，进一步提升班列运输能力。对口罩、防护服、消毒医疗用品等医疗物资的运输开辟疫情专线，保障物资运输提速，进一步发挥中欧班列当前的特殊优势。

利用数字化手段，加强中欧班列自身疫情防控。进一步强化疫情防控期间中欧班列相关人员的流动管理工作，借助数字化手段进行中欧班列海关管理和电子报关、进出口商品检验管理等工作，推广“无接触”方式办理业务，最大限度减少人员往来接触和聚集，降低疾病传播风险和制度性成本，保障中欧班列安全顺畅运营。

(责编：杨曦、孙阳)