BOE（京东方）2019年营收突破千亿元 同比增长近两成

4月27日晚，京东方科技集团股份有限公司（京东方A：000725；京东方B：200725）发布2019年度报告。报告显示，2019年BOE（京东方）营业收入突破千亿元，达1160.6亿元，同比增长19.51%；归属于上市公司股东的净利润为19.2亿元。

2019年以来，全球经济增长放缓，在严峻的市场环境下，BOE（京东方）化市场低谷为行业机会，实现业务规模和市场占有率的持续提升。群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2019年BOE（京东方）液晶显示屏在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大领域市占率均位列全球第一。2020年第一季度，BOE（京东方）持续优化产品结构，提升65英寸、75英寸及8K、120Hz等高端产品市场占比，液晶电视显示屏出货数量（1133万片）和出货面积（708万平方米）继续保持全球第一。同时，BOE（京东方）OLED市场增长势头强劲，2019年出货量是上年同期的7倍，柔性OLED在国内以86.7%的市占率居首位，搭载BOE（京东方）柔性屏的华为、荣耀、摩托罗拉、LG、OPPO、努比亚等高端柔性手机已量产上市。

尽管面临较大市场压力，BOE（京东方）仍坚持在端口器件、智慧物联和智慧医工领域加大研发投入。BOE（京东方）年度报告指出，2019年研发投入达87.48亿元，同比增加21%，技术创新能力持续提升。2019年，BOE（京东方）创新应用销量同比增长近50%，医疗影像业务出货量同比增长超70%，生物检测Flowcell产品核心客户端单月占比超50%。而这些数字，只是BOE（京东方）创新的一个缩影，更多智慧零售、智慧交通、数字艺术、智慧健康等物联网解决方案已全面展开，将创新应用带到人们生活的每个角落。

作为创新型物联网企业，如今BOE（京东方）智慧零售解决方案为全国千余家金融银行提供智慧金融解决方案，智能航显解决方案应用于北京大兴国际机场，光影艺术解决方案在新中国成立70周年联欢活动上向全球呈现了一场视觉奇观，BOE画屏、Funbook教育解决方案持续创新线上教育模式。不仅如此，BOE（京东方）还将健康服务带给每个家庭及个人，让更多人们享受到智慧健康医疗服务。2020年新冠肺炎疫情期间，BOE（京东方）自主开发的新冠疫情管理平台通过大数据技术准确掌握个人健康状况，为流行病分析、防控和预测预警提供支持；新冠病毒检测芯片及便携式核酸即时检测设备助力疫情防控；合肥京东方医院、成都京东方医院两支医疗队紧急奔赴武汉，用专业知识和精湛技术在重症医院进行一线救治和防护工作，在新冠肺炎疫情防控中发挥重要作用。

同期，BOE（京东方）还发布了2020年第一季度报告，尽管新冠肺炎疫情给企业经营带来一定的挑战，BOE（京东方）在严格加强疫情科学防控的同时，保持生产经营有序进行，2020年第一季度，实现营业收入258.8亿元，归属于上市公司股东的净利润5.7亿元。

(责编：许维娜、夏晓伦)