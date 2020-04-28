央行公布一批项目 六地扩大金融科技试点

经济日报-中国经济网北京4月27日讯（记者 陈果静）记者从中国人民银行获悉：为深入做好金融科技创新监管试点工作，中国人民银行支持在上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区、杭州市、苏州市等6市（区）扩大试点，引导持牌金融机构、科技公司申请创新测试，在依法合规、保护消费者权益前提下探索运用现代信息技术手段赋能金融“惠民利企”，纾解小微民营企业融资难融资贵、普惠金融“最后一公里”等痛点难点，提升金融服务实体经济水平。

据介绍，公示试点项目代表了目前我国金融科技发展的主流方向和先进成果，具有技术先进、场景普适、示范性强等特点。通过中国人民银行金融科技创新监管试点平台查阅，这6个应用分别为：基于物联网的物品溯源认证管理与供应链金融（工商银行）、微捷贷产品（农业银行）、中信银行智令产品（中信银行/中国银联/度小满/携程）、AIBank Inside产品（百信银行）、快审快贷产品（宁波银行）、手机POS创新应用（中国银联/小米数科/京东数科）。

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