消费品市场总量稳步增长 网购逐渐成居民消费主要渠道

人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰） 4月28日，由中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合主办的2020（第二十八届）中国市场商品销售统计结果新闻发布会在北京举行。

中华全国商业信息中心党委书记曹立生在发布会上详细解读了2019年中国消费品市场的运行特点。他指出，2019年，我国社会消费品零售总额突破40万亿元，市场总量保持稳步扩大趋势，网上实物商品零售对消费品市场增长贡献率持续提升，化妆品、通讯器材、体育娱乐用品等升级类商品消费实现较快增长。

网购逐渐成为居民消费主要渠道

乡村市场增长快于城镇市场

据曹立生介绍，2019年，社会消费品零售总额41.2万亿元，首次超过40万亿元，同比名义增长8.0%，增速较上年放缓1个百分点，扣除价格因素实际增长6.0%，增速较上年放缓0.9个百分点，总体保持平稳增长。

2019年，实物商品网上零售额85239亿元，增长19.5%，增速较上年放缓5.9个百分点，占社会消费品零售总额的比重达到20.7%，较上年提高2.3个百分点，对消费品市场增长的贡献率为45.6%，较上年扩大0.4个百分点。尽管2015年以来网购增速呈放缓趋势，但对消费品市场的推动作用愈发显著，网购逐渐成为居民消费的主要渠道。

在农村居民购买力水平提升、乡村基础设施逐渐完善、城乡流通渠道日益畅通的基础上，近年来，乡村市场消费潜力得到释放。2019年，乡村消费品零售额实现60332亿元，比上年增长9.0%，增速快于城镇1.1个百分点。乡村消费品零售额占比为14.7%，较上年提高0.2个百分点。

餐饮收入占比持续提升

限额以下企业的商品零售增长快

曹立生指出，2019年商品零售额实现364928亿元，同比增长7.9%，增速较上年放缓1个百分点。餐饮收入实现46721亿元，同比增长9.4%，增速较上年仅放缓0.1个百分点。2015年以来，餐饮收入增速持续快于商品零售，推动餐饮收入占社会消费品零售总额比重持续上升。2019年，餐饮收入占比达到11.3%，较上年提高0.1个百分点。

限额以下企业的商品零售、餐饮收入增长快。居民消费的分散化、个性化，线上线下业态、模式、服务创新型小微企业的活跃，推动小微型的业态销售增长速度较快。据测算，2019年限额以下企业商品零售额同比增长10.6%，增速快于限上6.9个百分点。2019年限额以下企业餐饮收入同比增长10%，增速快于限上2.9个百分点。

大型零售企业仍低速增长

消费品市场增速比上年有所回落

根据中华全国商业信息中心的统计数据，2019年全国重点大型零售企业零售额同比增长2.0%，增速较上年增加1.7个百分点，但低于社会消费品零售总额中的商品零售额增速5.9个百分点。

2019年消费品市场增速比上年有所回落，主要受石油、家电、金银珠宝、服装等传统热点商品增长放缓的影响。限额以上单位中，石油类商品零售额同比增长1.2%，增速比上年大幅回落12.1个百分点；家用电器和音像器材类商品零售额同比增长5.6%，增速放缓3.3个百分点；金银珠宝类商品零售额同比增长0.4%，增速放缓7个百分点；服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长2.9%，增速放缓5.1个百分点；汽车类商品零售额依然是负增长，同比下降0.8%。

曹立生表示，商品供给结构的优化，品质的提升，业态、模式创新的活跃，物价的温和上涨，为居民基本生活类商品和一些消费升级类商品的消费较快增长创造了良好的环境。基本生活类消费中，限额以上单位粮油食品、饮料烟酒类商品零售额同比增长9.7%，增速较上年加快0.2个百分点；日用品类商品零售额同比增长13.9%，增速较上年加快0.2个百分点。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)