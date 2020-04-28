明日起内地高铁和城际铁路将实现电子客票全覆盖

人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，4月29日，兰州至乌鲁木齐高铁将全线实施电子客票。至此，全国铁路开通电子客票的车站达到1075个,内地高铁和城际铁路实现了电子客票全覆盖。

“推行电子客票是铁路部门运用信息化、智能化技术手段，持续提升旅客出行体验的重要成果。”据国铁集团客运部负责人介绍，电子客票的推广应用经历春暑运、小长假、黄金周客流高峰考验，系统安全稳定运行，旅客体验良好，特别是在疫情防控期间，电子客票自助退改签、无接触进出站、网上办理返岗务工团体票等优势得到充分显现。

据该负责人介绍，电子客票于2018年11月在海南环岛高铁开始试点，2019年7月扩大至上海至南京、成都至重庆、广州至珠海（湛江西）、昆明至大理至丽江4条高铁城际铁路试点，2019年四季度后在全国高铁和城际线路大面积推进实施。“自海南环岛高铁试点以来，目前全国铁路已累计发售电子客票7.36亿张。”

该负责人表示，在电子客票前期应用中积累丰富的技术储备和实践经验的基础上，国铁集团组织专业力量对兰州至乌鲁木齐高铁实施电子客票进行了周密准备，目前已具备应用实施条件。

该负责人介绍，实行电子客票后，旅客在购票、进站乘车、退改签等环节将发生一些变化：

在购票环节，旅客通过铁路12306网站（含手机客户端，下同）购票时，可自行打印或下载购票信息单；旅客通过车站窗口、自动售票机购票时，可收到铁路部门提供的购票信息单。购票信息单仅作为信息提示，不作为乘车凭证。

在进出站环节，旅客持中华人民共和国居民身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过自助闸机完成实名制验证、进出站检票手续；旅客持户口本等不可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过人工通道完成实名制验证、进出站检票手续。

在乘车环节，旅客须按购票信息显示的车厢号和座位号就坐。遇列车工作人员查验车票时，旅客应出示购票时使用的有效身份证件原件。

旅客如需退票、改签，使用电子支付方式购票且未领取报销凭证的，可直接在铁路12306网站办理；如已领取报销凭证或使用现金购买电子客票，也可先行在网上办理退票，再于180天内到任一车站完成退款等相关手续，一并交回报销凭证。

旅客如需报销凭证，可于开车前或乘车日期之日起30日内，凭购票时使用的有效身份证件原件，到车站售票窗口（含自动售取票机、代售点窗口）打印；超过30日的，旅客可联系铁路12306客服中心办理。为了更加方便办理行程变更手续，铁路部门建议购买电子客票的旅客尽量使用电子支付，如需报销，尽量在行程结束后领取报销凭证。

该负责人介绍，实行电子客票后，旅客出行体验将进一步提升。旅客可通过互联网购票、退票和改签，足不出户即可完成行程变更，凭有效身份证件实现“一证通行”、无接触进出站，实名制核验、检票、验票等环节更为方便快捷，闸机检票平均速度由3.8秒/人缩短至1.3秒/人，极大提升了进出站效率，节约了时间成本，而且能够有效防范丢失车票、购买假票等风险。

铁路部门提示，有关电子客票实施的详细信息，旅客朋友可通过铁路12306网站和相关车站公告查询。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)