人社部6家线上职业技能培训平台为湖北地区提供免费服务

人民网北京4月28日电 （记者林露）新冠肺炎疫情发生后，为确保职业技能提升行动实施开展，稳定就业和促进就业，人社部会同有关部门积极推动线上培训。目前，线上技能培训取得阶段性成果，注册总人次数超590万。截至4月24日，人社部所属的6家线上培训平台资源达9200多个，8300多课时，实名注册学员近200万人次（占全国三成），注册机构2万多家。

6家平台发挥领头羊作用

3月2日，人社部向社会公开推荐54家职业技能培训线上平台机构。通知发布后，人社部6家线上培训平台，主动对接地方人社部门，积极开发和提供课程资源，持续完善功能优化服务，努力满足劳动者、企业及机构培训需求，发挥了领头羊作用，合力打造线上职业技能培训“国家队”品牌。

目前，线上技能培训取得阶段性成果，注册总人次数超590万。截至4月24日，6家平台提供的免费线上培训资源达9200多个，8300多课时，实名注册学员近200万人次（占全国三成），累计学习时长1400多万小时（占全国四成），注册机构2万多家。

人社部所属6家线上培训平台全力支持劳动者技能培训，其中，“就业创业和职业培训在线”和“新职业在线学习平台”突出公益属性，开展就业创业培训和职业指导，提供与新职业相关培训。除在线课程外，还提供新职业就业景气现状分析报告，引导劳动者关注、学习和从事新职业。

“中国国家人事人才培训网” 突出技术优势，拥有支持千万人同时在线的强大技术优势，采用“人脸识别随机点名系统”以及“视频实时互动点名技术”，强化线上培训全过程管理，降低补贴资金审计风险。目前，“中国国家人事人才培训网”被23个省纳入职业培训机构目录，开放各类重点课程1200余门，4078学时，学习时长518万课时。

“中国职业培训在线平台”突出职业（工种）门类齐全，课程丰富，覆盖面大的特点，进一步强化平台功能，实现了“四可”：线上学习可全程监控，线上培训可高效管理，线上线下可有效衔接，线上培训监管可实施，有利于促进线上培训过程和质量管理。目前，“中国职业培训在线平台”上线了15大类50个以上职业（工种）的教学资源，注册学员突破100万，访问量达1.9亿人次，学习时长886万小时。

“人力资源和社会保障部教育培训网”立足市场，突出服务特色。对企业用户实行“专人负责、一管到底”，提供专人24小时跟踪服务，帮助企业搭建线上培训班，做好培训管理。开展精品培训，提供世赛项目移动机器人培训。“技能大师在线”突出技能竞赛和师资高端特色，注重世界技能竞赛项目成果转化和技能大师授课，以直播形式，提供优质线上培训。

“技能大师在线培训”3月1日上线以来，注册学员已达65万，学习人数59万，已开展了焊工、汽车维修工等30多个职业（工种）的培训。

为湖北和贫困地区提供免费培训

今年是脱贫攻坚决胜之年，技能扶贫是职业技能提升行动重要内容，也是线上技能培训重要目标。6家平台全部建立了针对湖北和贫困地区的专区，提供免费培训服务。

“技能大师在线培训”除免费制作扶贫课程开展培训外，还计划每年至少组织两次“技能大师扶贫组”深入贫困地区开展对口帮扶。“中国国家人事人才培训网”为湖北、三区三州以及挂牌督战贫困县定制了独立门户的专门职业培训平台，有针对性提供培训课程和服务。“人力资源和社会保障部教育培训网”设计了心理调适和农业培训等内容，定向输出三区三州和湖北地区，扩大课程免费范围，延长免费时间，支持企业复工复产。“就业创业和职业培训在线”推出抗疫专区、扶贫专区，对劳动者加强职业指导，稳定就业和促进就业。

(责编：林露、李昉)