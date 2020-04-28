农业农村部：年年丰收 我国粮食产量连续五年稳定在1.3万亿斤以上

人民网北京4月28日电（许维娜）28日下午，国务院联防联控机制就疫情期间农业农村经济发展召开发布会。农业农村部发展规划司司长魏百刚在发布会上表示，今年以来，我国农业农村经济运行总体平稳，稳中向好，经受住了疫情的冲击，特别是种植业增加值同比增长3.5%，“米袋子”、“菜篮子”供给保障有力，在以下四个方面表现突出：
一是粮食生产形势好。目前，我国小麦从南到北大多处于抽穗扬花灌浆期，整体长势好于去年，也好于常年，再有一个多月就收获了。小麦产量占夏粮的90%以上，今年夏粮丰收有较好基础。目前，春播进展顺利，进度达到三成左右。早稻插秧基本结束、面积增加，扭转了连续七年下滑的势头。这些年，我国粮食生产年年丰收，产量连续五年稳定在1.3万亿斤以上，今年我们仍然有信心、有底气、有能力夺取全年粮食丰收。
二是生猪生产恢复势头持续向好。生猪生产克服了新冠肺炎疫情期间一度出现的仔猪、饲料运输供应不畅等困难，一季度末与去年底相比，全国生猪存栏增加了1000多万头，增长3.5%，能繁母猪存栏增加了300多万头，增长9.8%，这两项存栏都实现了环比增长。同时，禽蛋、牛奶产量也有一定幅度的增加。
三是“菜篮子”产品价格持续回落。目前，猪肉批发价格已连续10周下降，每公斤降了6块钱左右，蔬菜、水果等鲜活农产品供给增加，价格基本回落到常年水平。
四是涉农企业生产经营秩序全面恢复。饲料、兽药、屠宰、水产品加工等养殖上下游企业，以及农资重点企业全部恢复正常生产，产能达到常年同期水平。
魏百刚表示，面对疫情、病虫害偏重发生等风险挑战，农业农村经济依然“稳”字当头，有效发挥了“三农”“压舱石”作用，为做好疫情防控和稳定经济社会发展大局提供了有力支撑。
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