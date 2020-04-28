农业农村部：我国粮食取得“十六连丰” 总产量增加了54%

人民网北京4月28日电（记者毕磊）28日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情期间农业农村经济发展工作情况。农业农村部科技教育司司长廖西元表示，粮安天下，“地”是基础，“技”是支柱，农业科技对丰富中国人的“米袋子”“菜篮子”作出了历史性贡献。2004年以来，我国粮食取得历史性的“十六连丰”，总产量增加了54%，单产提高对总产增长的贡献达到66%。

廖西元指出，近些年来，在中央财政的大力支持下，通过建设国家现代农业产业技术体系、实施重大农业科研专项、建设国家农业科技创新联盟等举措，取得了一批重要科技成果，有力支撑了粮食生产和现代农业发展。一是在优良品种上，粮食作物良种实现了全覆盖，自主选育品种达95%以上，品种更新换代了5—6次，推广了一大批优良品种，储备了一批优质、高产、抗逆新品种。二是在机具装备上，深耕深松、精量播种、高效低损收获等自主研发的机械广泛应用。大马力拖拉机、北斗卫星导航自主作业、大型节水喷灌等设备已具备广阔应用前景。三是在防灾减灾上，我们已经探明了粮食作物主要病虫害流行规律和成灾机理，开发了准确的预测预报技术，应用了一批安全高效绿色防控技术和药剂，保障了农业有害不成灾。四是在智慧农业上，粮食作物遥感监测、水肥药精准施用、无人机植保等技术已广泛应用。随着农业大数据分析、5G农用技术、农业机器人等前沿技术突破，粮食生产智能化水平将进一步提高。

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