人社部：4月底陆续推出陕西甘肃等多地特色专场招聘活动

人民网北京4月28日电 （记者林露）4月27日-30日，人社部百日千万网络招聘专项行动陆续推出陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团特色专场招聘活动。
陕西“经管商贸营销类人才专场网络招聘会”。共有恒天集团、开元商业、国寿广发银行等300余家用人单位参加，提供就业岗位2万个，涉及建筑、房地产、商贸、互联网、金融等行业。
甘肃“建筑业线上专场招聘会”。共有中国核工业二三建设有限公司、甘肃城乡规划设计研究院、中国八冶建设集团有限公司等238家用人单位参加，提供就业岗位5835个，涵盖项目经理、施工管理、造价师、预算员等职位。
青海“民营企业专场招聘会”。共有得力集团、日立电梯、中国人寿等50余家用人单位参加，提供就业岗位600个，涵盖市场营销、信息技术、会计出纳、行政管理等职位。
宁夏“企事业单位急需紧缺人才网络招聘会”。共有宁夏党校、宁夏大学等30余家事业单位以及宁夏农垦集团、宁夏银行等76家企业参加，提供岗位超过2000个，涉及医疗、教育、金融、制造等行业。
新疆“医疗卫生行业专场网络招聘会”。发动本地医院、医药公司、连锁药店、社区卫生服务中心、血站等200多家用人单位参加，提供岗位3500个，涵盖放射影像医师、耳鼻喉医师、外科医生、护士、执业药师等职位。
新疆生产建设兵团“高校毕业生特色专场网络招聘会”。共有天润乳业、昆玉钢铁、冠农股份等286家企业参加，提供岗位4117个，涉及金融、纺织、互联网等行业。专场招聘同步向兵团8所高校以及甘肃、陕西、河南等地17所院校推送。
用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网专项行动主会场页面直接进入地方特色专场，或通过主会场就业导引地图进入6个省份分会场参与。
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