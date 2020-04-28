农业农村部：发展农村电商等新产业 安排留乡农民工就业

人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰） 今年，受新冠肺炎疫情影响，一些地方的返乡农民工滞留乡村，是当前农村一个突出问题。农业农村部乡村产业发展司司长曾衍德在4月28日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要通过发展休闲旅游、健康养生、农事体验、电子商务等新产业新业态，安排留乡农民工就业。
曾衍德表示，按照国务院的部署，农业农村部会同人力资源社会保障部印发了《扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模实施方案》，对此做出具体的安排。重点取向和工作措施总结起来就是“五个一批”：
第一，回归农业稳定一批。引导留乡农民工领办合办农民合作社、农机服务社，开办家庭农场，兴办特色种植业和规模养殖业，开展农资供应、统防统治、代耕代种等服务。
第二，工程项目吸纳一批。通过实施以工代赈和专项债券等项目，还包括现代农业产业园、农业产业强镇、特色产业集群等农业项目，优先安排留乡农民工就业。
第三，创新业态培育一批。近期，一些留乡农民工利用网络平台，发展农村电商、直播直销、体验农业等，闯出了就业的新门路。要通过发展休闲旅游、健康养生、农事体验、电子商务等新产业新业态，安排留乡农民工就业。
第四，扶持创业带动一批。引导留乡农民工积极发展乡村车间、家庭工场、手工作坊、创意农业等，培育一批农村创新创业“领头雁”。
第五，公益岗位安置一批。通过安排乡村保洁员、水管员、护路员、生态护林员等公益性岗位，托底安置留乡农民工就业。
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