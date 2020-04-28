农业农村部：多措并举促进农民增收 加快“三农”领域补短板

人民网北京4月28日电（许维娜）28日下午，国务院联防联控机制就疫情期间农业农村经济发展召开发布会。农业农村部发展规划司司长魏百刚在发布会上表示，落实中央“六保”任务要求，农业农村部将统筹做好农业农村各项工作，进一步围绕保障粮食安全、增加农民收入、加快“三农”补短板等重点工作，采取有力有效措施和超常规举措，努力把疫情造成的损失降到最低，为实现全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚提供有力支撑，重点抓好以下四个方面工作：
一是全力以赴夺取粮食丰收。加强小麦中后期田间管理，抓好“一喷三防”，及时组织跨区机收，实现颗粒归仓，坚决打赢全年粮食丰收第一仗。着力恢复早稻生产，突出抓好东北春播，稳定夏播面积，强化病虫害防控和气象灾害防御，确保全年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，把中国人的饭碗牢牢端在自己的手上。
二是切实抓好“菜篮子”产品生产。加快恢复生猪生产，落实好养殖用地、环评、贷款贴息等扶持政策，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保年底生猪生产基本恢复到接近常年水平。继续抓好家禽、水产品、蔬菜和水果等生产，增加绿色优质副食品供给。
三是多措并举促进农民增收。大力发展优势特色产业，加快恢复乡村休闲旅游业，扩大“以工代赈”实施范围和规模，增加农民就近就地就业机会。加大创业补贴，贷款贴息等政策支持，引导返乡留乡农民工创新创业，扩大技能培训规模，配合有关部门继续做好农民工返岗复工工作，拓宽农民多元增收渠道。
四是加快“三农”领域补短板。用好抗疫特别国债和地方政府专项债，加强高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施等重大现代化牵引性工程建设。组织各地加快储备建设一批投资额大、影响面广的大工程大项目。拓宽投融资渠道，有效引导撬动金融和社会资本投入农业农村。
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