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农业农村部：以长江流域为重点 实施水生生物保护行动

2020年04月28日15:53  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京4月28日电（记者毕磊）28日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情期间农业农村经济发展工作情况。农业农村部科技教育司司长廖西元表示，绿色是农业的本色，近些年来，农业农村部深入贯彻新发展理念，把农业的绿色发展摆在突出的位置，推进减量增效、绿色替代、种养循环、综合治理，取得了明显的成效。

　　“化肥农药用的少了，猪圈里的粪污变成宝了，秸秆用的更好了，农膜回收率更高了。”廖西元指出，今年农业农村部将继续坚持农业绿色发展的方向不变，进一步加大工作力度：

　　一是着力强化政策支持，健全以绿色为导向的农业补贴制度，完善农业生态补偿机制，完善农业投入品减量使用、耕地分类管理、农业资源养护等管理办法。

　　二是着力实施农业绿色发展五大行动，在果菜茶优势生产区的175个县开展有机肥替代化肥行动；在685个畜牧生产县实施粪污资源化利用行动；在200个县实施秸秆综合利用行动；在100个县实施农膜回收行动；以长江流域为重点，实施水生生物保护行动。

　　三是着力强化科技支撑。深化产学研协作，组织优势科研单位和企业，开展农业生态环保关键技术联合攻关，发布重大引领性农业绿色生产技术，推介100项优质安全、节本高效、生态友好的主推技术。

　　四是着力健全监测网络。织好农业生态环境保护监测“一张网”，完善4万个耕地土壤环境质量、240个农田氮磷流失、500个农膜残留、280个秸秆资源等国控监测点，强化监测评价，一体化推进督导考核。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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