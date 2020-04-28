农业农村部：农业龙头企业全面复工复产 将提供大量就业岗位

人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰） 4月28日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，农业农村部乡村产业发展司司长曾衍德在新闻发布会上表示，农业产业化龙头企业是乡村产业发展的骨干力量。全国有各类农业产业化龙头企业9万家，其中国家级龙头企业1542家。

曾衍德表示，目前，龙头企业全面复工复产，在应对新冠肺炎疫情中作用显著，主要体现在以下三个方面：

第一，保障市场供给。龙头企业供给的主要是农产品，粮油类占市场1/3以上、“菜篮子”类占2/3，提供了城乡居民生活的主食产品、方便食品、预制菜肴、净菜净果等。可以讲，龙头企业是保障粮油和副食品供应的中坚力量。

第二，带动就业增收。龙头企业通过到岗就业、共享就业、灵活就业等形式，将提供大量就业岗位，其中超过70%为农民工。此外，龙头企业通过订单收购、利润返还、股权分红等形式，带动小农户与大市场有效衔接，让农民更多分享产业链增值收益。

第三，引领产业升级。近些年，龙头企业利用互联网、物联网、大数据、云计算等信息技术，培育中央厨房、预制菜肴、无接触配送等新产业新业态，引领乡村产业转型升级。据调度，今年新冠肺炎疫情发生以来，龙头企业供应的方便食品、休闲食品、功能食品等，比去年同期增长30%以上。

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