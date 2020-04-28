浦发银行连续第15年发布《企业社会责任报告》

4月24日，浦发银行发布《2019企业社会责任报告》。据悉，该行自2006年发布第一份《企业社会责任报告》以来，至今已连续发布15年。

报告中提出，2019年，浦发银行全年实现营业收入1907亿元，缴纳税收330亿元，每股社会贡献值9.22元，分红比例提升至30.8%。

服务实体经济 担纲金融企业经济责任

浦发银行积极服务京津冀协同、长三角一体化和粤港澳大湾区建设等国家重大战略构建协同化服务体系，为客户提供全方位投融资服务支持。

在助力新设自贸区建设方面，截至2019年末，浦发银行自贸账户数达1万户，重点支持企业在长三角地区的改革创新和可持续发展，针对上海自贸新片区推出多项自贸创新业务，其中13个创新业务案例入选“上海自贸试验区金融创新案例”。

在服务上海科创中心建设方面，浦发银行发挥科技金融优势，助力15家企业科创板首批上市，服务科技企业客户35,847户，发放科技企业贷款余额超过1,822亿元。深入服务各类金融要素市场，助力上海国际金融中心进一步增强辐射力。

在加强普惠金融服务方面，2019年浦发银行成立小微企业续贷服务中心，着力解决小微企业“融资周转”的高成本、低效率难题，普惠金融贷款增量300多亿元；发行500亿元小型微型企业贷款金融债券；聚焦民营、小微企业融资问题，大力发展小企业在线融资业务。截至2019年末，浦发银行小微贷款户数和余额分别增长26%和23%，融资利率下降，全面完成监管“两增两控”任务目标。

同时，浦发银行持续推动数字赋能，打造富有活力的开放银行生态，和开放共享的数字化服务新模式；加快推进数字化转型，深化开放银行建设，通过API Bank聚合金融与非金融服务能力。截至2019年末，已投产400个API服务、接入210家合作方。银行业首个数字员工“小浦”顺利上岗，上线“浦惠到家”非银生态服务平台，以客户为中心，从生态场景出发，为服务实体经济、践行普惠金融注入新能量。

共创多元价值 履行企业公民责任

浦发银行积极助力精准扶贫和美丽乡村建设，2019年末扶贫小额信贷余额2498万元；2016年至2019年，全集团累计投入扶贫资金超过9,000万元，帮助70多个帮扶对象实现脱贫。

在客户服务方面，浦发银行优化服务体系，加强交易反欺诈体系建设，多措并举保障客户交易安全。持续开展金融教育普及活动，2019年组织的防范电信诈骗、非法集资等宣传的受众超过200万人次。坚持以人为本，确保公平公正的用工原则。加强员工培训与人才梯队建设，截至2019年底，全行共组织实施实体培训项目逾2,274班次，参训员工16.8万人次。

践行责任理念，持续在赈灾救济、安老抚幼、扶贫济困、医疗卫生、绿色环保、文化教育等领域广泛开展公益慈善活动。2016年起开展的“逐梦萤火虫”儿科医护人员进修计划已资助293名来自西部地区的基层儿科医护人员完成进修。大力推进员工志愿者工作机制，连续13年开展全行志愿者日活动，持续弘扬有浦发银行特色的责任文化。

发展绿色金融 积极承担环境责任

浦发银行大力倡导环保理念，积极建设低碳银行，推进绿色金融的创新，全面对接服务国家绿色金融改革创新试验区建设。其中，伦敦分行成功完成3亿美元绿色债券的发行定价，债券于2019年10月30日正式在伦敦证券交易所挂牌上市。2019年底，绿色信贷余额突破2,200亿元，绿色金融余额突破3,300亿元。

展望2020年，浦发银行董事长郑杨表示，2020年是我国“十三五”规划收官之年，也是浦发银行新三年行动计划实施的关键之年。浦发银行将以高质量发展为主线，以服务为根本，以市场为导向，实施客户体验和数字科技双轮驱动，增强核心竞争力、行业引领力和全球影响力，为建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行而持续奋进。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)