京东物流等34个青年集体被授予第24届“中国青年五四奖章集体”

人民网北京4月28日电（记者毕磊）在五四青年节来临之际，共青团中央、全国青联共同颁授第24届“中国青年五四奖章”，表彰青年中的优秀典型和模范代表。其中，京东物流武汉亚一城配青年车队等34个青年集体被授予第24届“中国青年五四奖章集体”。
面对突如其来的新冠肺炎疫情，广大青年在各行业、各领域履职尽责、团结奋斗，积极投身防控工作一线，为保持经济平稳发展和社会和谐稳定作出了突出贡献，今年的中国五四青年奖章新增了抗疫类奖项评选。
据悉，京东物流武汉亚一城配青年车队是由99名"火线突击队员"组成的快递百人团。自启动抗击疫情专项行动以来，京东物流开通全国各地驰援武汉救援物资的义务运输通道。截至3月1日，累计承运到武汉的7000余吨医疗应急物资，绝大多数通过京东物流武汉亚一城配青年车队运抵各大医院和千家万户。一个电话大年初一全员到岗，车队队员全副武装，与白衣天使并肩作战，在做到无一人感染的同时，还累计为300多万人次配送了6000吨米面粮油、蔬菜等生活必需物资。
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