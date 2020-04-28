原标题：在快手听“探路者”讲述新冠肺炎疫苗接种背后的故事

“疫苗是我们人类文明史上里程碑式的发展。”4月25日，是中国第34个全国儿童预防接种宣传日，为了让更多人了解疫苗接种的目的，提高国民对疫苗接种的重视程度，“中国家庭报社”（ID：1588841223）和“中华预防医学会”（ID：1859313283）全程直播了由中国预防医学会、中国初级卫生保健基金会、国家卫生健康委人口文化发展中心主办，中国家庭报社联合主办，中华预防医学会疫苗与免疫分会承办，中国疾病预防控制中心技术支持，生而健康公益基金公益支持的“2020年全国儿童预防接种日主题活动”，通过现场连线相关疫苗工作者、对话大众的方式，向大家科普了关于疫苗研发和接种的相关知识。

直播过程中，中国家庭报社社长张红苹连线了中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇，解答了老铁们最关注“新冠肺炎疫苗的研发进展情况”“打疫苗该选国产的还是进口的”“疫苗必须每个人都接种吗”等问题。

数据显示，此次关于全国儿童预防接种宣传日的科普直播，中国家庭报社的直播间累计观看用户数高达38.5万，共获得15.7万的点赞。“原来研制出一支疫苗这么不容易”“为疫苗研发而‘以身试药’的志愿者很伟大”“作为一名即将生产的孕妇，这直播来得真是太及时了”......老铁们在评论区更是疯狂点亮小红心，以快手独有的方式向中国传染性疾病防治做出贡献的所有医学、研发工作者和为了疫苗研发而做出贡献的“探路者”们表达敬意。

事实上，在新冠肺炎疫情后的首个4.25全国儿童预防接种宣传日（计划免疫宣传日），国家卫生健康委人口文化发展中心特别推出了7期《疫苗说》系列直播活动，4月21日至4月27日每晚20:00在“中国家庭报”快手直播间向民众普及免疫及疫苗知识，提升预防接种意识，助力健康中国宏伟目标的进一步实现。据了解，截至4月25日，已结束的5场直播总观看人数达181.7万，累积收获68.1万的小红心。

接种疫苗，筑起健康的屏障

今年全国儿童预防接种宣传日的主题是“及时接种疫苗，共筑健康屏障”。在一则街采短片中，街头行人分享了关于他们对接种疫苗或传染病防治的记忆，很多人都对“糖丸”印象深刻，我国也正是因为这小小的“糖丸”消灭了脊髓灰质炎。

“在没有疫苗的时期，人们对抗传染性疾病基本仅靠运气，但现在有了安全有效的疫苗后，人们有了主动防御的手段，就算直面病毒也可以全身而退。打疫苗不仅是为了自己，也是为了大家，所有人都接种了疫苗，那么病毒的传染源、传播途径都被阻断了，这种疾病就会被控制住，甚至被消灭掉。”中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇在直播中向老铁们讲解了疫苗接种的目的和原因。

同时，陈院士也提醒大家，“大家不要觉得其他人接种疫苗，自己就可以不接种，如果都存着这种侥幸心理，那么一些已经被人们消灭或即将消灭的疾病有极大的可能会卷土重来，得不偿失。”

在新冠防控的技术支持中，疫苗是最有力的手段之一。在直播中，大家问到最多的，同时也是这一阶段全国人民最关注的莫过于“新冠肺炎疫苗的研发进展”。对此，陈院士也向大家公布了相关的进展。

“我国从分离了病毒基因序列开始，就已经在进行疫苗的研究。3月16日，获得了第Ⅰ期的临床批准，16日晚上8：18分，第一个志愿者进行接种，已经度过7天、14天的安全性观察并得到了相关的检测数据。4月12日，在这些数据的基础上，中国成为全世界最先进入Ⅱ期的国家，现在Ⅱ期的500名志愿者已经注射完毕，正处于观察期，如果顺利的话新冠肺炎疫苗有望在5月揭盲。”

除了陈院士给出了专业介绍外，主持人还连线流行病防范创新联盟（CEPI）的理查德先生，让大家进一步了解国际上新冠肺炎疫苗的研发进展。理查德先生表示，在研究过程中已经和中国很多机构进行了合作，“这场关于疫苗的战斗，不是公司与公司之间的竞争，也不是国与国之间的角力，而是人类与病毒的赛跑”。我们相信在全世界科学家的努力下，人类的脚步一定会比病毒更快。

从小开始接种疫苗，已逐渐成为中国儿童的“标配”。在节目中，中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰也向大家科普了接种疫苗的常识。“通过多年来科研人员的努力和疫苗的接种，我国儿童可预防疾病的发病率现在已经降到了历史最低点，特别是麻疹、脊髓灰质炎等”。随后，中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰与中国初级卫生保健基金会理事长曹锡荣一同启动了“人人享有免疫预防行动”。

节目最后，盖茨基金会北京代表处首席代表也提醒大家，“传染病防控需要防患于未然，不要因为疫情耽搁了常规的疫苗接种”。至此，2020年全国儿童预防接种日主题网络直播活动落下帷幕。在短短1个半小时直播中，以丰富的内容含量和硬核的价值导向，不仅帮助广大老铁提升了对预防接种的认识，掌握了科学免疫的技巧，更通过国家相关政策、新冠肺炎疫苗研究进展的解读，切实提振民众信心，通过接种工作者的责任担当意识，助力社会形成尊医爱医的良好风气。

快手用有温度的科技，为健康医学领域赋能

此次第34个全国儿童预防接种宣传日，快手还同步直播了“疫苗说”节目，为大家讲述新冠肺炎疫苗接种志愿者背后的故事。

湖北的90后小伙子向亚飞，在3月16日得知正在招募新冠肺炎疫苗志愿者的消息后，当天下午就去报了名。“当时心里也很忐忑，毕竟疫苗是从病毒中进行提取的，担心会发生意外，好在当时遇到了陈薇院士，得知已经有人在2月29日已经注射了疫苗，陈院士是第一个接种新冠肺炎疫苗的人，并且反应良好，已经度过了观察期，所以安全性是很有保障的。”3月19日，向亚飞注射了新冠肺炎疫苗，在酒店进行14天的观察，每天上报三次体温并填写不良反应的报告，目前身体状况良好。

除了这些为疫苗研发“献身”的志愿者外，还有一群人同样值得我们的关注，就是那些接种医生们，是他们的无怨无悔，守护着人们的健康。温鑫就是这样一名接种医生，“随着疫情的渐渐平稳，我们每个小时大概预约三十到五十人，一天下来就有一百五到两百人左右”。预防接种工作看似平凡，但在琐碎的工作中，从解答问询，与患者沟通，做好疫苗的使用管理和档案建立……样样皆学问。是这些人为全民健康默默奉献的光和热，为我们支起了一张免疫之网。

事实上，快手平台一直十分注重健康领域赋能，通过鼓励专业医生入驻快手，并设有专门团队负责对接事项，利用快手平台的高覆盖度、高传播度以及直播互动的高效交流方式，提升健康科普的传播效果。

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(责编：夏晓伦、毕磊)