交通运输部解读收费公路恢复收费热点问题

人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰） 4月28日，交通运输部发布了关于恢复收费公路收费的公告。公告指出，经国务院同意，从5月6日零时起，全国收费公路将恢复收费.

那么，收费公路从什么时候开始恢复收费? 收费标准是如何确定的? 恢复收费后，通行ETC车道是否能及时显示全程金额?交通运输部就相关热点话题进行了解读。

收费公路从什么时候开始恢复收费?

经国务院同意，从2020年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收取车辆通行费。其中，开放式收费高速公路和普通公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准，封闭高速公路以车辆通过出口车道的时间为准。

符合《收费公路管理条例》及相关规定的军队车辆（含武警部队车辆），公安机关在辖区内收费公路上处理交通事故、执行正常巡逻任务和处置突发事件的统一标志的制式警车，经国务院交通主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准执行抢险救灾任务的车辆，鲜活农产品运输车辆，进行跨区作业的联合收割机、运输联合收割机（包括插秧机）的车辆，以及悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆，继续依法享受免交车辆通行费政策。

新冠肺炎疫情防控物资应急运输车辆通行高速公路是否继续享受“三不一优先”政策?

在新冠肺炎疫情防控常态化期间，对疫情防控物资运输车辆将依法实行分类服务和保障：一是对运输疫情防控所需救治消毒药品、医疗救护设备器械等紧急物资的车辆，按照《突发公共卫生事件交通应急规定》（卫生部、交通部2004年第2号令），办理《紧急运输通行证》，继续执行“三不一优先”政策。其中，跨省运送紧急物资的，应当使用交通运输部统一印制的《紧急运输通行证》;省内运送紧急物资的，可以使用省级交通行政主管部门统一印制的《紧急运输通行证》。

二是对运输疫情防控紧急物资以外的生活、生产等物资的车辆，高速公路收费站将设置专用快捷通道，加强现场通行秩序引导维护，保障其优先便捷通行。

收费标准是如何确定的?

根据《收费公路管理条例》的规定，车辆通行费的收费标准，应当根据公路的技术等级、投资总额、当地物价指数、偿还贷款或者有偿集资款的期限和收回投资的期限以及交通量等因素计算提出。其中，政府还贷公路的收费标准，由省级交通主管部门会同同级价格主管部门、财政部门审核后，报省级人民政府审查批准；经营性公路的收费标准，由省级交通主管部门会同同级价格主管部门审核后，报省级人民政府审查批准。

取消高速公路省界收费站，不涉及客车计费方式、计费标准的调整工作，客车应交的通行费金额总体看也不会发生变化。但目前出现的部分客车实交的通行费金额发生一些小额变化，主要是由于计费精度提高造成的。取消省界收费站前，通行费收费大多按照5元的倍数取整。取消省界收费站后，人工收费精确到“元”，ETC收费精确到“分”。例如某段路收费标准为0.5元/公里，行驶19公里和21公里的应交通行费金额分别9.5元和10.5元。取消省界站前，取整后的实交金额均为10元,使用ETC打95折后为9.5元；取消省界站收费站后，实交金额分别为9.5元和10.5元，使用ETC打95折后分别为9.03元和9.98元；比取消省界收费站前有升也有降，体现了“多用路者多付费，少用路者少付费”的公平原则。此外，取消省界收费站后，车长6米以下的8座和9座小型客车，统一由二类下调为一类，应交通行费有较大幅度下降。

货车由于从计重收费调整为按车（轴）型收费，涉及到收费标准的调整，但总的费额是不增加的。交通运输部会同发展改革委和财政部督促指导各地，以2018年和2019年高速公路实际交通量和车货平均总质量为重要依据，进行测算和调整，要求各地在测算和实施过程中满足以下三个要求：一是确保在相同交通流量条件下，不增加货车通行费总体负担，各省（区、市）货车通行费总收入不能因此而增加。二是确保每一类车型在标准装载状态下的应交通行费额，不大于计重收费时的应交通行费额，也就是单个车辆在标准装载情况下的通行费支出也不能因此而增加。三是新标准反算吨位应小于2018年和2019年加权平均总质量，且至少60%以上频次车辆受益，也就是实际交通量中，至少60%以上车次的通行费小于计重收费时的应交费额。

特别说明的是，在今年1月1日货车由计重收费调整为按车（轴）型收费后，部分公众反映一些地区的货车通行费增长了。为此，交通运输部会同发展改革委和财政部，认真分析测算，提出了处理意见。相关地区人民政府组织有关单位认真落实上述三点要求，通过调整货车收费标准和实行高速公路差异化收费的方式，降低了货车实际通行费支出。

据统计，通过新一轮收费标准调整，各地高速公路货车通行费收费标准进一步下调，在高速公路通行的辆次中，平均75.3%辆次的通行费额下降，其中二类至六类货车平均受益频次将分别达到65.6%、64.6%、66.7%、71.4%和82.4%，包括了大部分快递、危险化学品运输车辆。欢迎广大司机朋友监督。

为什么鲜活农产品运输车辆、跨区作业联合收割机（含插秧机）运输车辆、国际标准集装箱运输车辆，需要采用预约通行方式享受通行费优惠?

取消省界收费站后，高速公路主要依靠ETC门架系统识别车辆实际行驶轨迹，进行精确收费。ETC门架系统可以识别车辆身份、车型信息，但无法判断载运的货物情况。为避免符合优惠条件的运输车辆发生先扣费、再退费的情况，运输鲜活农产品和联合收割机的车辆，需在驶入高速公路前预先提交优惠申请，驶离出口收费站后到指定位置申请检查并确认符合规定，即可享受免交全程通行费优惠政策。

预约采用网络预约形式，运输鲜活农产品和联合收割机的车辆可以在驶入高速公路2小时前，通过“中国ETC服务小程序”进行网络预约。未进行预约的，经出口收费站查验合格后，按特情业务办理退费。

通过预约通行方式，可以为客户提供以下便利：一是取消收费站入口查验，避免引发交通拥堵。二是减少路面检查，节约车辆在途时间。三是避免发生先扣费、再退费现象。四是随着预约通行次数的增长，将逐步减少对信用等级较高客户的检查频次，进一步提高车辆通行效率。因此，建议广大鲜活农产品、跨区作业联合收割机（含插秧机）、国际标准集装箱运输企业用好预约通行方式。

车辆通行收费站时应当注意什么?

安装ETC车载装置的车辆，可通行ETC专用车道，享受不停车快捷通行服务和ETC用户通行费打折优惠；未安装ETC车载装置或ETC车载装置无法正常使用的车辆，应通行收费站人工或者ETC/人工混合车道，停车领卡交费。因此，建议广大司机朋友就近办理安装ETC，充分享受不停车快捷通行和打折优惠等便利。同时，通过收费站时，注意减速慢行，按序通过，确保您和他人安全。

针对取消省界收费站初期ETC系统的故障问题，做了哪些调整和改善？是否已经稳定？

取消高速公路省界收费站后，部分地区在系统转换磨合期出现了错误计费、重复计费、计费时间错误、一次通行多次扣费等突出问题，给广大用户带来了困扰。对此，各地交通运输主管部门和高速公路经营管理单位，开展了系统问题“清零”行动，全面排查和整改了发现的问题；启动了系统优化工程。目前，各项工作正在有力有序推进，发现的问题已经全部完成整改。对于这次恢复收费后可能出现的新问题，建立了技术保障机制，将督促指导各地第一时间核实情况，及时妥善处理。欢迎广大司机朋友进行监督，发现问题及时反映，我们将迅速整改完善，不断改进提升服务水平。

恢复收费后，通行ETC车道是否能及时显示全程金额?

今年初取消高速公路省界收费站后，车辆在ETC出口车道不显示全程通行费额，而是通过推送信息或账单提供费用查询服务，但部分公众对此提出了意见。为满足公众需求，各地交通运输主管部门和高速公路经营管理单位组织开展了ETC“费显”工程。目前，所有高速公路出口车道都可以显示本次行程的全部通行费用。在此，也提醒广大司机朋友，一定要在确保安全的前提下，查看“费显”情况。我们还将继续提供微信公众号、APP、小程序、发送扣费短信等查询服务。

恢复收费后，一次通行收到多条手机扣费短信的问题是否得到解决?

为解决一次通行、多次扣费的问题，各地交通运输主管部门和高速公路经营管理单位组织开展了系统优化工程，通过整合相关信息，初步实现了“一次行程、一个账单、一次扣费、一次告知”。下一步，将督促各地，结合恢复收费后的实际应用情况，不断优化完善系统功能，更好地为公众提供服务。欢迎广大司机朋友积极参与验证和监督。如果发现问题，请及时反馈。我们将迅速组织核实整改。

收费站设置、收费标准等相关信息是否公开透明？是否有便捷渠道可以获取通行收费详细信息？

根据《收费公路管理条例》的规定，省级人民政府应当向社会公布本行政区域内收费公路及收费站名称、收费单位、收费标准、收费期限等信息；收费公路经营管理者应当在收费站的显著位置，设置载有收费站名称、审批机关、收费单位、收费标准、收费起止年限和监督电话等内容的公告牌，接受监督。同时，各地交通运输主管部门和高速公路经营管理单位，不断优化完善小程序或APP、微信公众号等服务渠道功能，方便公众查询通行费明细和月结单。目前，各省（区、市）都至少有一种以上渠道，为公众提供查询服务。欢迎广大司机朋友监督，并对进一步优化完善信息公开工作提出意见和建议。

撤站后，有部分车主反映95022客服电话打不通，交通部门如何提升客服效率和质量？还会不会出现客服电话接不通的现象?

为满足全国ETC客户的出行服务需求，各地交通运输部门推动95022、12328以及地方服务热线，共同为公众提供服务。同时，建立了跨省投诉快速处理机制，修订了高速公路全网运营和服务规则，建立了ETC客服排行榜，督促指导各地加强客服支撑能力建设，增加客服人员，更好地为公众提供高品质服务，切实维护公众合法权益。欢迎大家进行监督。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)