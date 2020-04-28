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世茂西山龙胤临泉样板间启幕

2020年04月28日23:38  来源：中国网
 

4月28日，“山岳临泉 东西和鸣”世茂西山龙胤临泉样板间开放盛典暨毕加索&达利真迹展盛放西山。

世茂华北地区公司营销负责人刘垚先生；世茂华北地区公司企划负责人冯雪飞女士，华北世茂京冀城市公司营销负责人张涛先生；世茂西山龙胤项目负责人于征先生；世茂西山龙胤营销负责人邬双喜先生列席，只为共同见证这场翘首多时的西山之约。

活动开始前嘉宾已陆续有序到达会场，提前抵达的来宾现场参与了毕加索&达利真迹展的欣赏。观赏西方传世名作之余，现场打造了达利画作的立体互动装置，超乎想象之上，嘉宾纷纷驻足留影，现场的照片墙记录了这一美好时刻。

当时钟由晴光灿烂的午后转至光色日斜的下午15:00，“山岳临泉 东西和鸣”临泉样板间开放盛典暨毕加索&达利真迹展，于世茂西山龙胤会所正式启幕。世茂华北地区公司营销负责人刘垚先生，应邀为本次盛典致开场词：

“住宅，是可以唤醒一个民族内在情感的基因密码，而在各路美学思潮竞相展露的今天，东方与西方的交融与碰撞是人居无法回避的大势。正因如此，在临泉样板间约1280㎡的空间里，我们试图对话古今，融通中西，从而打造出一个富有层次和美感的空间，让每个空间有其独特的灵魂。 ”

世茂西山龙胤临泉样板间如约盛放-中国网地产

世茂华北地区公司营销负责人刘垚先生

随后，世茂西山龙胤营销负责人 邬双喜先生则以亲历者的身份，就世茂西山龙胤的理念与营造进行了细致而包含情感的解读：

“在我看来，漫长的文化积累中，世茂西山龙胤所营造的合院已然成为中国人一种精神层面的认同，是符号，是图腾。而临泉样板间的特别之处在于，它进一步融合了西方艺术精粹的当代表达。从方案的推敲到实景的落成，从整体理念到细节打磨，我们希望它能够成为一个完美承载东西方审美的独特空间，让过去和未来，中国与世界都能在这里遇见。”

世茂西山龙胤临泉样板间如约盛放-中国网地产

世茂西山龙胤营销负责人 邬双喜先生

“临泉样板间里，随处可见传统工艺与西方技法的融合与生长。这些历经岁月流逝而历久弥珍的技艺，纤毫毕现地描摹着琼楼金阙之姿、丹楹刻桷之美，将隐藏于历史里的中华技艺结合西方审美，复刻辉煌。这就是我理解中的中国人居文明的新生。”

如此发自内心的感叹，恰如其分的说出了此次众多嘉宾的心声。可以说，这不止是临泉样板间首次亮相的成功，更是对世茂西山龙胤所秉持的中式理念首度跨界现代风范的认可。

世茂西山龙胤临泉样板间如约盛放-中国网地产

世茂西山龙胤临泉样板开放

如果说临泉样板开放环节是对当代中国人居理想的回归与融合，那么精心筹备的毕加索&达利真迹展则是对西方艺术精粹的再现与升华。

此外，展览中，毕加索真迹——《被小女孩引领的弥诺陶洛斯》以及达利真迹——《对神性柜子的研究》同步展出，众多来宾驻足观赏。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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