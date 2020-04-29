三部门：延续西部大开发企业所得税政策

新华社北京4月28日电（记者申铖）记者28日获悉，财政部、税务总局、国家发展改革委日前联合发布公告，明确延续西部大开发企业所得税政策。

为深入推进西部大开发、稳定企业长期发展预期，日前召开的国务院常务会议称，对今年底到期的对设在西部地区的国家鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税政策，延长实施期限。

三部门此次发布的公告明确，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。《西部地区鼓励类产业目录》由国家发展改革委牵头制定。

根据公告，所称西部地区包括内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团。湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延边朝鲜族自治州和江西省赣州市，可以比照西部地区的企业所得税政策执行。

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