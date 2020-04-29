投资促“六保” 稳住基本盘

4月28日上午，在长沙高新区，长远锂科车用锂电池正极材料扩产项目正式开工建设，计划总投资约70亿元。“这个新能源汽车产业链项目建成后，预计可实现年产值122亿元，解决1200人就业。”高新区有关负责人说。

对冲疫情影响，抢抓发展机遇，湖南积极推进“六稳”，落实“六保”工作。继3月初规模企业、省市重点项目全面复工后，4月28日，湖南14个市州的829个投资5000万元以上项目集中开工，涉及总投资额3657.4亿元，预计带动就业近40万人。

“这批项目的开工建设，将促进我省促投资、稳增长、优结构、保就业，为湖南高质量发展提供重要支撑。”湖南省发改委党组书记、主任胡伟林说。

记者走进浏阳经开区，长沙惠科第8.6代超高清新型显示器件生产线项目建设现场塔吊林立、机器轰鸣、焊花飞溅，工程车往来穿梭。

正在建设的主体厂房项目面积约64万平方米，相当于8个“水立方”，这也是目前湖南工业厂房单体面积最大的项目。长沙惠科项目的产品主要是超高清大尺寸显示面板，项目总投资320亿元，建成后将有效打破国外大尺寸OLED面板垄断。

今年以来，湖南省加大投资力度，不但注重重大基础设施、民生项目，更引导企业抓住行业趋势，培育新动能、新增长点。

“新基建”是湖南抢滩建设的重点领域。此次开工项目中，包括交通、能源、水利、信息“四张网”及5G基站等新基建项目144个。产业发展注重延链补链，包括长沙车用锂电池、中韩合资智能显示等新兴优势产业链项目438个，投资1988亿元，占产业类投资的86%。

“项目从开工奠基到试运行仅用时270天！”新金宝集团负责人说。去年，世界500强企业新金宝集团与岳阳城陵矶综合保税区签约，投资100亿元建设年产1300万台喷墨打印机项目。

该项目落地就进入“绿色通道”审批程序，涉及省市的审批事项，企业所在地新港区明确相关人员全程跟踪服务，让企业安心落户。

深化体制机制改革，优化投资营商环境，湖南努力为企业排解痛点、难点、堵点。“全面加快项目前期工作，实行并联审批、容缺受理、先建后审等办法，为企业排忧解难。今年以来，我们通过投资项目在线监管平台完成审批、核准、备案的项目累计已有24010个，是去年同期的2倍多。”湖南省发改委有关负责人介绍。

针对疫情造成的影响，湖南坚持协调联动。全省开展“湘融湘爱”返程专项服务，助力905万农民工返岗；落实再贷款再贴现政策，设立500亿元的稳投资增动能专项，加大对制造业中长期贷款的支持。近3个月，全省选派出2万多名联络员下沉到2.5万家企业和4000个项目单位，当好疫情监督员和服务联络员，助力复工复产。

在多方努力下，湖南省投资运行情况快速企稳。数据显示，今年一季度湖南全省投资较1—2月回升了4.4个百分点，增速居全国第六位，稳住了投资“基本盘”。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 13 版）

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