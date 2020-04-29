“云”上赏景 居家出游(消费视窗·走近线上新型消费③)

在湖北省襄阳市蔡家洼樱桃沟，工作人员正直播樱桃采摘，通过“云旅游”的方式让网友感受樱桃沟的魅力，推介乡村游。

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应对疫情冲击，国内不少景区积极拥抱“云旅游”。打开手机或电脑，在5G、VR等新技术的帮助下，人们可轻松体验“沉浸式”观赏，足不出户拥有“诗和远方”。不仅如此，很多景区还依托“云旅游”探索新的服务业态，按下转型升级的“快进键”。

●北京某公司员工邵明潇——

“云旅游”带来全新体验

“前不久在线观看了孔子博物馆的直播活动，精彩又难忘。”北京市海淀区一家互联网公司员工邵明潇春节前计划带孩子去山东曲阜旅游、体验儒家文化，因为疫情影响没能成行。近日，通过网络直播平台，他带着孩子参加了“云游孔子博物馆”活动，和27万多网友一起在线赏国宝、品文化。

“直播活动非常丰富：不仅介绍场馆里的基本陈列，也讲解展品背后的文化故事，很精彩。” 邵明潇说，孔子第七十八代后裔孔维亮是本场直播活动的讲解员，在他的带领下，通过六个单元介绍了孔子的生平、思想以及对政治、教育界的影响等，“讲解员旁征博引、娓娓道来，让博物馆的文物变得鲜活生动，孩子听着非常感兴趣。”

疫情防控期间，旅游市场一度按下“暂停键”。然而，人们赏美景、品文化的需求并没有消失。为更好满足市场需求，在5G、VR等新技术的帮助下，各大在线旅游平台、景区纷纷开启“云复工”、上线“云旅游”。

3月初，直播平台斗鱼上线“游云南”，同步推出丽江玉龙雪山、保山龙江大桥、冰雪海洋世界、丽江蓝月谷湖、大理三塔公园等景点的直播节目，原汁原味展现当地风土人情。3月中下旬，斗鱼又携手武汉大学共同打造“云赏樱”直播，让网友隔空欣赏樱花开放的美景。数据显示，赏樱直播活动开始半小时内，斗鱼直播间观看人数快速上升。

美团平台也上线 “宅家云旅游”专题。在美团门票频道，点击“免费云导览”按钮，进入专题，就能免费获取各大景区的在线语言导览：可以欣赏北京天坛公园里神乐署的琴瑟乐器、斋宫的红墙绿瓦，或是前往上海迪士尼度假区来一场奇幻的童话之旅，还能在陕西历史博物馆边听边学镶金兽首玛瑙杯背后的故事。其中，文化博物馆类、主题乐园类最受广大用户尤其是中小学生的欢迎。

4月13日，文化和旅游部、国家卫生健康委联合印发《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》，强调旅游景区要坚持防控为先，实行限量开放。邵明潇认为，“云旅游”是当前文旅业有序复工的有益尝试，能够有效缓解景区线下接待压力，降低人员聚集风险。

“只要精心组织，‘云旅游’一样可以很好地满足人们的需求。” 邵明潇说，通过“云直播”，人们不仅宅在家中就能游览，还能跟随资深讲解员深入了解文物的文化内涵，感受“动”起来的文物、品味“活”起来的文化，“这样的体验很有意义”。

●马蜂窝旅游联合创始人陈罡——

拓展服务业态，创新盈利方式

“云旅游”火了，虽然吸引了众多游客，但也引来一些关于长远发展的议论。有人认为，“云旅游”的异地体验特性和传统旅游存在重大差别，从而无法给景区带来住宿、餐饮等方面的收入，只能是疫情防控期间的权宜之计。但事实上，一些景区正在积极依托“云旅游”拓展服务业态、创新盈利方式。

3月27日，大都会艺术博物馆、汉景帝阳陵博物院、海南省博物馆、西汉南越王博物馆等在拼多多平台开启直播，并上线销售近千种博物馆特色文创产品。通过直播活动，观众可以一边听汉景帝阳陵博物院讲述汉朝历史，一边下单陶瓷小马吊坠等文创产品。

马蜂窝旅游联合创始人陈罡认为，当线下旅游规模因为疫情暂时收紧时，旅游业线上内容的创造和运营就显得尤为重要，这也是直播“云旅游”迅速进入行业视野的原因。如果想把“云旅游”真正有效地转化为落地的经营收入，首先就要与消费者在线建立一个长效的沟通机制，通过直播或其他互动方式保持景区在消费者心中的活跃度。而直播“云旅游”具有较强的互动性和体验感，能够让用户充分体验目的地的景色和文化，可以较好地实现这一目标。在此基础上，不妨用直播带动营销。

借助“云旅游”打开文创产品销售渠道的博物馆不在少数。前不久，苏州博物馆在淘宝直播平台进行了两场直播，第一场吸引了25万人观看，第二场吸引了33万人观看。“第二场直播的观众比第一场增加了32%，两场直播共计吸引58万人观看。”苏州博物馆相关负责人介绍，仅两场活动的观看人次，就大约相当于以前3个月的参观人次。线上直播后，其淘宝店内的文创产品陶冶之珍冰箱贴、大邦之梦徽章、唐寅创意茶泡袋等合计销量过千件，这3项文创产品营收粗略估计达2万元以上。

“博物馆直播活动带动文创产品销售，既鼓励了设计师，也可以增加景区收入，可能会成为未来文创产品一种新的销售模式。”拼多多文创行业相关负责人表示，今年以来，该平台文创产品的销售额同比增加了233%。

陈罡认为，对于产业链上下游的各环节经营者来说，“云旅游”已成为疫情防控期间的重要旅游营销场景。比如，有些民宿地理位置很好，从日出到日落，每一个时间段都非常美。通过民宿经营者的直播，大家可以看到不同时间段的美景以及当地的特色餐食，增加景区对游客的吸引力，从而有效带动景区景点的远期收入。

4月21日，生活平台“小红书”和民宿公寓管理系统“订单来了”达成合作，首批超过200家民宿品牌入驻“小红书”，未来还有1000多家精品民宿入驻，并开通直接预订功能。人们在“小红书”上在线参观景区、了解民宿后，如果有兴趣，就可以直接完成预订，更加便利的体验有望带来更多的预订量。

●世界旅游城市联合会专家王笑宇——

重视融合发展，持续优化完善

“云旅游”很热，但也需要冷思考。“云旅游”不仅仅是在线上发布或者欣赏一则图文或者视频，而是要通过用户与“远方”的实时互动，听取视频或直播中的专业讲解，从而获得自己在线下自由行或跟团游时很难了解到的故事，或者去体验在线下不敢体验的玩乐项目等，这样才能真正聚人气。

“‘云旅游’绝非一项单一化的产品，而是结合线上与线下的融合化产品。” 世界旅游城市联合会专家王笑宇认为，“云旅游”一方面能突破天气、场地等传统旅游活动的限制，为游客带来全新的体验和认识；另一方面，“云旅游”能为旅游供应商提供更好的营销渠道、服务基础，从游前的行程预览、游中的增强体验到游后的行程回顾，全方位完善游客服务的每个细节。

王笑宇建议，“云旅游”应该保持差异化，重视跨界融合创新。如果仅仅是把线下资源全盘照搬到线上，在没有产品或技术创新的情况下，“云旅游”很可能会沦为渠道化产物，继而失去自身价值。

比如，在一般的户外研学教育中，参与的学生们往往无法到达一些自然保护区的核心区。但运用“云旅游”虚拟现实技术后，不仅可以模拟核心区域，还能把动物投影到模拟范围内，让研学旅程更加生动有趣。

随着5G、VR等新技术的发展，“云旅游”已经具备比较好的技术基础。将来，还要继续加大AR、VR、AI、大数据等技术在文旅景区的深度应用，共同提升“云旅游”在沉浸感、代入性、方便性方面的体验。

“云旅游”是旅游领域深化供给侧结构性改革、推动实现高质量发展的重要突破口。将来，应注重以科技提升“云旅游”体验、以文化提升“云旅游”吸引力、以内容提升“云旅游”品质、以模式放大“云旅游”效果，从而进一步拓展“云旅游”的发展空间，推动旅游业态创新和产业结构优化，在形成文旅产业发展新动能的同时，更好提升游客体验。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 19 版）

(责编：曹昆)