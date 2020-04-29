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住宿业打造“安心住”(消费万花筒)

 尚  文

2020年04月29日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　杭州某公司职员郑洁打算“五一”期间去城郊小住：“打开途牛网，搜索相关酒店，在综合筛选中勾选‘特色’+‘防疫安心服务’，即可获取有‘安心住’服务的酒店信息，方便又放心！”

　　当下，国内超九成酒店恢复营业。消费者最关心卫生、安全、服务等问题。为打消消费者顾虑，提振住宿餐饮消费，全国绿色饭店工作委员会和中国饭店协会日前以“放心吃、安心住、健康行”为主题，开展“绿色饭店放心消费升级行动”，探索多种模式打造“安心住”环境。

　　途牛网联合各大酒店集团推出“安心住”服务，华住、锦江、亚朵连锁酒店均推出无接触服务以及测体温、消毒等防疫措施，受到欢迎。锦江都城酒店推出企业定制服务，设有专线专人客服，可定制灵活的入住方案。酒店还提高了上网速度，可保障远程视频会议、语音电话等办公需求。

　　为进一步提升酒店卫生透明度，不少酒店采用了智能化、科技化手段。比如，首旅如家在9家试点酒店的客房内引入消毒柜，能在3分钟完成去味、消毒、烘干流程。牙刷、房卡、水杯、漱口杯、毛巾，或是手机、眼镜等客人随身物品皆可用其消毒。

　　在天津丽思卡尔顿酒店，当客人抵达酒店时，酒店会验证健康码，确定为绿码的客人才能办理后续入住手续。客人办理入住后，酒店服务人员会引导客人分流使用两侧电梯。离店时，服务人员会询问并记录离店客人目的地和交通工具。

　　“疫情防控期间，酒店机器人送物和自动贩售机广受好评。” 首旅如家酒店集团相关负责人表示，目前，新一代客房购物系统及送物机器人已在首旅如家旗下酒店落地试点。客人扫描客房购物二维码选购大堂贩售机里的零食、物品后，自动贩售机会协同送物机器人，根据售货指令自行交接货品，并由送物机器人配送至相应客房。取货时，客人扫描机器人显示屏上的二维码即可打开舱门取出货品，足不出户即可完成购买，取物送货全程无接触。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月29日 19 版）
(责编：曹昆)
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