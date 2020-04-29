打通上游下游  全面复工复产（新视点）

看着满载30吨轮毂螺帽的货车缓缓驶出厂区，沈家华悬了大半个月的心，终于放下了。

沈家华是浙江省海盐县宇星螺帽公司董事长。2月10日，宇星螺帽76条生产线全面复工，但完成订单还缺一个关键部件——螺母上面的垫圈。“我们找了将近30家配套企业，都达不到精度要求，唯一符合要求的是江苏泰州的一家企业，但是一直没复工。”沈家华很着急，如果这批产品不能及时交付，每小时要赔偿买方6万元。

驻企干部潘其华在走访中了解到企业面临的难题，迅速和江苏泰州经信部门联系，在后者的协助下，3天之内这家垫圈生产企业便复工生产。

紧固件产业是海盐的传统主导产业。海盐县建立了领导联企和驻企服务员两项机制，对县内紧固件龙头企业的全产业链进行摸底，对紧固件配套的上下游企业指导复工，积极推动拉丝、酸洗、热处理等相关企业复工，加快打通上下游产业链。

海盐全县有600多家紧固件产业链企业，是全国紧固件产业集聚度最高的地区之一，年主营业务收入达150多亿元。疫情防控期间，为保证有序开工，各地实施分批分类开复工的政策。先行复工的紧固件重点企业因上下游关联企业开工进度不一，遭遇产业链断裂的情况，成为制约企业复工复产的重要因素，全面复工复产必须解决产业链上下游配套企业供应问题。

秦山街道两创中心紧固件行业集聚，对上游钢铁原料依赖度很大。疫情防控期间，原材料运输困难、产业链断裂成了摆在园区企业面前的难题。

海盐县有关部门为园区找来了“救兵”——浙江中拓新材料科技公司。这家公司一直以生产高端钢铁原料为主。在复工指导专班的统筹协调下，中拓新材料与园区企业抱团发展，按需供料，既解了园区企业的燃眉之急，也为自身带来了不少订单。

嘉兴天硕金属科技公司是一家出口型企业。公司总经理陈来超介绍，天硕金属95%的产品都是供应给日本客户。企业复工后，部分配套企业并未复工，配套服务跟不上，无法复产。

了解到这一情况后，海盐县经信局工作人员迅速帮助配套企业开通绿色通道，协调帮助配套企业复工，针对性地指导解决防疫物资不足、现场管理不规范等问题。为天硕金属提供原料、热处理加工工艺和包装材料的4家企业快速复工。

天硕金属的机器设备开动了，不出一个星期，满载着装修型螺钉的40个集装箱，顺利从海盐出发，运往日本。

战疫不松懈，经济不停滞。海盐县目前已批准（报备）复工企业3203家，复工率达到100%。今年以来，全县已签约32个项目，总投资334亿元。

3月份，海盐县复工复产加快推进。紧固件制造业实现工业总产值6.97亿元，比去年同期增长3.9%。海盐全县规上工业增加值达26.56亿元，同比增长9.2%。新动能复苏态势明显加快，数字经济核心产业制造业、高端装备制造业、文化制造业、高新技术产业增加值，分别增长34.6%、20.1%、18.7%和17%。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 18 版）

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