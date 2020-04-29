集中力量推进六方面改革举措(经济新方位)

27日召开的中央全面深化改革委员会第十三次会议强调，对有助于促进复工复产、居民就业、投资消费、中小微企业发展、基本民生、脱贫攻坚的改革举措，要集中力量推进。

为什么从这6个方面发力？具体如何推进？记者采访了部分专家、企业和基层部门负责人。

大家表示，发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移深化改革。当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，这些领域的改革举措直接关系“六稳”工作和“六保”任务，是根据时与势的变化、为解决实际问题而提出的，时间紧、任务重。我们要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，使改革更加符合实际、符合经济社会发展新要求、符合人民群众新期待。

——编 者

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促进复工复产

3类政策措施为经济恢复增长打开局面

“样板树林区已经完成，计划5月下旬完成灌溉系统安装。”4月初，雄安新区北部，总规划面积670亩的绿博园辛集林项目开工了，承建方中建一局资金部负责人周红亮介绍。下一步，将分区种植各类植被，生态混交林区、缤纷春花林区等丰富的园林景观，助力“绿色雄安”建设。

项目顺利开工，离不开一系列支持复工复产改革措施的推动。如，人社部、住建部办公厅联合下发通知明确，企业复工后要缴存的农民工工资保证金，可暂缓到6月底缴存。对一定时期内未发生拖欠工资的建筑企业，各地依法依规实行减免措施。“这切实减轻了企业的资金压力，目前我们1107个国内在建项目都安全有序复工了。”周红亮说。

2月以来，各类支持复工复产的改革举措多点多轮频繁发力，中国企业联合会研究员刘兴国认为，主要可归为3类。一是继续深化减税降费的举措。如疫情发生以来，国家层面先后出台5批23项税费优惠政策，减轻企业社保费负担，帮助中小微企业和个体工商户渡过难关。二是深化“放管服”改革。如通过加快推进“互联网+政务服务”，完善政府服务流程，做好稳外贸等工作。三是持续推进国资国企改革，畅通产业、市场、经济社会循环，为民营企业复工复产稳发展提供更多机会等举措。

刘兴国认为，会议强调集中力量推进有助于复工复产的改革举措，十分必要且迫切。受疫情影响，一季度企业复工复产压力较大，营收与利润出现不同程度下滑。“只有集中力量把中央出台的改革举措尤其是那些惠企政策落实到位，让企业切实获得政策红利，才能有效缓解复工复产压力，打开经济恢复增长良好局面。”

（本报记者赵展慧）

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促进居民就业

社保费率改革、扩大失业保险受益面等提供缓冲期

“听说村里招工，我赶紧过来了！每天能挣120元。”4月23日，重庆石柱土家族自治县三益乡中堆村，贫困户谭祥富刚报到，立马在以工代赈基础设施项目工地上忙活起来。

今年是脱贫攻坚决战决胜之年，解决好贫困群众就业问题非常重要。中央提出扩大以工代赈投资建设领域和实施范围，劳务报酬比例由10%提至15%，增加贫困劳动力就地就近就业机会。截至4月20日，已分批下达以工代赈资金56亿元，预计将吸纳30万贫困劳动力在家门口实现就业增收。

“一系列稳岗位保就业改革举措，含金量高、时机恰当。”对外经贸大学教授李长安说。

人社部数据显示，截至3月底，所有省份都出台了符合本省实际的社保费减免办法，全部按顶格政策实施。2—3月，共为符合条件的企业减免2329亿元。“此外，受去年降低社保费率改革政策翘尾因素影响，今年前3月，全国企业降低3项社会保险费1296亿元。”人社部养老保险司司长聂明隽说，两项政策叠加，为企业提供了缓冲期。

同时，中央加大了失业保险援企稳岗力度，进一步降低政策门槛，扩大中小微企业受益面，提高返还标准。截至4月19日，302万户企业享受失业保险稳岗返还388亿元，惠及职工8076万人，受益企业户数已超去年全年。

李长安表示，针对高校毕业生、农民工等重点群体的稳就业改革举措，发挥了重要作用。截至4月16日，全国累计点对点运送农民工近590万，积极解决疫情防控常态化前提下的人员流动问题。为帮助高校毕业生顺利毕业、尽快就业，扩大国有企事业单位招聘规模、扩大基层项目招募规模、扩大应征入伍规模、扩大就业见习规模。

（本报记者李心萍）

3

促进投资消费

坚定实施扩大内需战略，增强内生增长动能

“集中力量推进有助于促进投资消费的改革举措，能更好处理投资与消费的关系，根据消费市场升级需要更好引导投资方向，实现产业与消费双升级。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说。

“目前，境外疫情蔓延扩散导致外需疲弱，近期出口对我国经济增长的作用有所减弱。”对此，交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，坚定实施扩大内需战略，增强内生增长动能，尤为重要。

西南财经大学中国金融研究中心研究员刘哲认为，国内改革举措要在投资和消费两个方面双发力。下一步，关键在于实现“三同步”，打通供需良性循环：推动消费与供给同步复苏，上下游产业链同步复苏，大型企业与中小微企业同步复苏。

具体怎么干？刘哲说，应重视“新基建”“新消费”的乘数带动作用，加大对技术、信息融合、基础研究等领域的投资。完善要素市场化配置，比如，进一步深化户籍制度改革，促进人口要素流动。

在促进投资方面，唐建伟建议改革投融资管理模式，推行准入前国民待遇加负面清单管理；进一步放宽投资准入限制，实现投资主体多元化；建立完善多层次、广覆盖、有差异、高效率、大中小合理分工的金融机构体系，提升金融对实体经济投融资的支持能力。

中国社会科学评价研究院院长荆林波认为，要多措并举提振消费信心、稳定消费预期，要促进新型消费、挖掘养老产品和服务消费潜力，通过改革收入分配制度，提升高品质产品和服务供给，建立能消费、愿消费、敢消费的体制机制。

（本报记者齐志明）

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促进中小微企业发展

数字化新技术赋能提升线上运营能力

订单已排满，产能跟不上，眼看产品交付要逾期。就在宁波浩渤金属表面处理公司负责人任杨犯难的关头，当地科技局主动对接，宁波光机电中心专家组对车间每条生产线进行优化改造。“不仅节省了50万元的企业投入，还满足了企业扩产能的需求。”宁波成果转化中心主任马骥说，截至4月2日，已发动上百家科创平台，为近3000家中小企业提供研发设计检测等科技服务，帮助达产增产。

“中小微企业面广量大，与经济社会基本面关系密切。中小微企业稳，经济社会就稳。”中国企业联合会首席研究员缪荣说，中小微企业健康有序发展对“六保”任务中的保居民就业、保基本民生起着至关重要的作用。

由于中小微企业抗风险能力相对较弱，中央已出台一系列更大力度的宏观政策对冲疫情影响，为中小微企业输血。在缪荣看来，目前的针对性改革举措主要集中在财税金融、稳定产业链供应链和数字化新技术赋能等三方面。

工信部日前为推动中小微企业线上运营专门出台方案：一方面，鼓励大企业开放线上平台，带动中小微企业协同发展；另一方面，支持其开展数字化转型，提升线上运营能力，培育新商业模式。“中小企业政策库和政策落实督查平台的搭建，为提升政策获取和落实水平起到积极作用，得到了企业的广泛认同。”缪荣说。

政策普惠，还看落实。缪荣表示，近期一些措施不少是短期的、应急的，实行一段时间后有必要进行评估。对效果明显的，应考虑向常态化转变，推动中小微企业可持续发展。此外，要有一揽子考虑和安排，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，加大制定财税金融及产业政策主导部门的协调力度，握指成拳更好释放政策效能。

（本报记者韩鑫）

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促进基本民生

密切关注困难群众基本生活，早预警早干预

疫情直接影响居民收入，再叠加物价上涨因素，对低收入群体特别是困难群体加大保障力度十分紧要。今年3月到6月，每月价格临时补贴标准提高1倍发放。在价格补贴联动机制已有的保障对象基础上，将孤儿、事实无人抚养儿童、领取失业补助金人员也纳入保障范围，将新增惠及800多万人。

对受疫情影响无法外出务工、就业，收入下降导致基本生活困难的城乡居民，辽宁大连密切监控，符合条件的及时纳入低保。“简化低保审核审批流程，灵活开展入户调查，当月审批、当月发放。”大连市民政局有关负责人表示，一季度累计发放低保金约8544万元，近6万名低保对象基本生活得到有效保障。

推出低保“单人保”政策、低保渐退政策、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策……近年来，基本民生保障领域改革力度不断加大。南京大学社会保障研究中心主任林闽钢认为，党的十八大以来，以最低生活保障、特困人员救助供养、灾害救助、医疗救助等为主要内容的社会救助体系进一步完善，有效发挥了托底线、救急难、保民生的兜底保障作用。

“短期看，要建立低保和社会救助主动发现机制，实现早预警、早干预。”林闽钢说，如密切关注低收入人群基本生活状况，收集相关信息建立数据库，有针对性开展摸排核查。同时，要创新救助方式，积极发展社会救助服务，探索“一户一策”救助方案和赋能方案等。

长远看，要探索建立解决相对贫困的长效机制，实现弱有所扶。如采取“收入+多维”的救助对象认定标准，扩大救助范围；探索解决相对贫困帮扶措施，建立低收入家庭生活负担减免制度等；同时，对接乡村振兴战略，推动相对贫困治理与乡村振兴在规划布局和产业发展等层面的有机结合、相互促进。

（本报记者李昌禹）

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促进脱贫攻坚

战疫又战贫，推动贫困地区发展和贫困农户增收

“努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，是现阶段重点工作。”国务院扶贫开发领导小组专家咨询委员会委员、北师大中国扶贫研究院院长张琦说。

据不完全统计，国务院扶贫办等部门先后联合出台了10多份文件，从健康扶贫、定点扶贫、驻村帮扶、就业扶贫、光伏扶贫、消费扶贫、小额信贷等领域入手，推动贫困地区发展和贫困农户增收。

“外出劳动是贫困人口增收的重要渠道，也是脱贫的有效路径。”张琦表示，要充分保障贫困地区外出劳动力的返岗就业。各地政府要充分发挥组织协调作用，动态掌握贫困户健康状况及就业现状，积极联系企业，尽快提供贫困户复工信息，及时提供有针对性的就业帮扶。

中国农业大学教授唐丽霞表示，电商销售将成为农产品销售的重要渠道。建议加强新型农业经营主体的培训，培养能够从事在线销售的新型农民，培训扶贫产品生产、经营和品牌建设的合作社也非常必要。

脱贫攻坚进入决战决胜倒计时，原本就有一些硬骨头要啃，还要答好疫情防控“加试题”。各地集中力量提升扶贫工作效率。

河南洛阳上线智慧扶贫信息系统，实现政策落实、问题整改、返贫监测云调度。系统可灵活配置问卷、自由选择调查范围，适时自动生成村级政策落实一览表、各类人员花名册、重要指标监控等数据。

江西遂川近日建立“遇困即扶”机制。启动应急救助和专项帮扶，不等遇困群众致贫返贫再补救。对象认定既要从严把关，又要简化程序，对因遭遇突发情况导致基本生活陷入困境的，可按应急程序认定。

（本报记者常钦）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 02 版）

(责编：杨曦、孙阳)