资本市场促改革 实体经济添利好（锐财经·一手抓防疫  一手促发展(56)）

徐 骏作（新华社发）

4月27日，中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。同日，中国证监会就创业板改革并试点注册制主要制度规则向社会公开征求意见。

分析人士指出，10多年来，创业板市场逐步发展壮大，聚集了一批优秀企业，在落实创新驱动发展战略、服务实体经济等方面发挥了重要作用。面对新冠肺炎疫情给全球经济带来的深刻影响，中国推进创业板改革并试点注册制，是深化资本市场改革、完善资本市场基础制度、提升资本市场功能的重要安排，更是善于用改革的办法解决发展难题、善于运用制度优势应对风险挑战冲击的生动表现。资本市场体制机制不断完善，将为中国经济提质升级提供强大支撑。

支持创业创新力度更大

从上海证券交易所设立科创板并试点注册制，到深圳证券交易所创业板改革并试点注册制，中国资本市场改革加速迈出实质性步伐。

中国证监会相关信息显示，改革后创业板将定位为“深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。”

其中，最大的变化是基于板块定位和创新创业企业特点，优化创业板首次公开发行股票（IPO）条件，制定更加多元包容的上市条件。同时，允许符合条件的特殊股权结构企业和红筹企业在创业板上市，为未盈利企业上市预留空间。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，从上市的标的来看，科创板更加突出硬核科技的特点，比如科研投入要达到一定的比例、符合国家六大战略发展方向等。在杨德龙看来，科创板、创业板包括新三板的精选层其实都是建设多层次资本市场的重要组成部分，都是为了适应经济转型的要求。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军在接受本报记者采访时指出，继科创板之后，深交所创业板改革并试点注册符合预期，有利于适应新形势下激发创业创新动能的需要。

“长期以来，我国企业融资模式以银行主导的间接融资为主。对传统行业来说，容易产生负债率过高问题；对新兴企业来说，则会面临‘融资难、融资贵’问题。在中国经济迈向高质量发展的新阶段，经济结构调整、新旧动能转换，都需要激发创业主体的活力和创新求变的动能。创业板的注册制改革正是呼应了这种现实需求。”赵锡军说。

劣质企业退市“从快出清”

注册制是否意味着降低上市公司质量呢？事实上，退市制度的设计十分严格。

深圳证券交易所相关负责人表示，本次《创业板股票上市规则》修订在优化上市条件、提升市场包容性的同时，将健全退市机制、精准从快出清。

一是丰富完善退市指标，将净利润连续亏损指标调整为“扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负且营业收入低于1亿元”的复合指标，新增“连续20个交易日市值低于5亿元”的交易类退市指标和“信息披露或者规范运作存在重大缺陷且未按期改正”的规范类退市指标等，财务类退市指标全面交叉适用，且退市触发年限统一为两年，加大“僵尸”企业和空壳公司的出清力度。二是简化退市流程，取消暂停上市和恢复上市环节，交易类退市不再设置退市整理期，提升退市效率，优化重大违法强制退市停牌安排，保障投资者交易权利。三是强化风险警示，对财务类、规范类、重大违法类退市设置退市风险警示制度。

证监会有关部门负责人强调，新修订的《证券法》确立了证券发行注册制，大幅提高了对欺诈发行等违法行为的处罚力度，规定了“责令回购”“先行赔付”以及“明示退出、默示加入”民事诉讼制度等投资者保护措施，为深化注册制改革提供了坚实的法制保障。

“与传统的核准制相比，注册制的上市门槛虽然更低，但对信息披露、中介机构责任、违法违规行为的打击力度等的要求会更高，特别是对于劣质企业的退市会十分坚决。”赵锡军强调，注册制之下的资本市场竞争更加充分，“有进有出、能上能下、优胜劣汰”的氛围将成为市场发挥资源配置决定性作用的关键。

服务实体经济高质量发展

证监会强调，将以信息披露为核心推进创业板各项基础制度改革，着眼于打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，增强对成长型创新创业企业的服务功能，更好促进经济高质量发展，发挥资本市场服务实体经济的能力。

星石投资总经理杨玲对本报记者表示，在疫情冲击的特殊背景下，改革能够为实体企业提供更加多元化的融资渠道选择，可以显著增强企业应对风险挑战的能力。国内外经济发展的经验都表明，一个规范、透明、有活力、有韧性的资本市场是经济发展的加速器。注册制改革是A股市场化改革重要一环，而创业板是存量板块注册制改革的第一步，对于后续主板、中小板的注册制改革具有非常重要的示范意义。

“资本市场不仅具有融资功能，还要发挥好投资功能。注册制改革解决实体企业融资问题的同时，也为投资者提供了更多可选的投资标的。投资方和融资方形成较好的良性循环，资本市场持续健康发展的目标才会加快实现。”杨玲说。

赵锡军进一步指出，在试点注册制过程中，科创板是增量改革，创业板是存量改革，改革递进的逻辑是资本市场制度建设的全面深化，“实体经济高质量发展，离不开优质企业的快速成长与劣质企业的及时出清。在这一过程中，资本市场基础制度越完善，市场配置资源的效率就会越高。”

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