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央行问卷调查报告显示

多数银行家认为货币政策“适度”

2020年04月29日07:39  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京4月28日电  （记者徐佩玉）中国人民银行28日公布了2020年第一季度银行家问卷调查报告。报告显示，一季度，货币政策感受指数为72.7%，比上季提高17.6个百分点，为2013年以来的季度新高。其中，超过一半的银行家认为货币政策“适度”。

　　报告显示，一季度，银行家宏观经济热度指数为6.5%，比上季降低24.2个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为32.9%，高于本季26.4个百分点。

　　报告显示，一季度，贷款总体需求指数为66%，比上季提高0.6个百分点。分行业看，制造业、基础设施贷款需求指数分别比上季提高6.4和1.7个百分点。

　　央行同日还公布了第一季度城镇储户问卷调查报告。报告显示，一季度，收入感受指数为41.6%，比上季下降11个百分点。其中，10%的居民认为收入“增加”，超过六成的居民认为收入“基本不变”。

　　报告显示，一季度，倾向于“更多消费”的居民占22%，倾向于“更多储蓄”的居民占53%，倾向于“更多投资”的居民占25%。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”。

　　报告显示，对下季度，物价预期指数为63.2%，比上季下降1.2个百分点。其中，接近45%的居民预期物价“基本不变”。对下季房价，48%的居民预期“基本不变”。

　　央行同日还公布了第一季度企业家问卷调查报告。报告显示，一季度，企业家宏观经济热度指数为12.4%，比上季低19.4个百分点。其中，75.5%的企业家认为宏观经济“偏冷”。

(责编：杨曦、孙阳)
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